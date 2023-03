La CUP fa una crida a la vaga general i a la mobilització arreu dels Països Catalans

Habitatge per tothom! Planificació de les polítiques d’habitatge en clau feminista centrades en la promoció de l’habitatge públic i l’expropiació de fons voltors i grans tenidors amb pisos buits.

Vides dignes tota la vida! Universalització d’escoles bressoles, residències de gent gran, atenció a la diversitat funcional, etc. Generació d’espais comunitaris de cura de titularitat pública i universals.

Drets sexuals i reproductius garantits! Treballar per un sistema sanitari públic i universal que blindi els drets sexuals i reproductius i la tingui en compte les especificitats de la salut femenina.

Prou violència masclista! Desenvolupament d’un pla integral per lluitar contra la violència masclista posant recursos a la prevenció, detecció i conscienciació. Formacions, protocols i polítiques feministes en serveis municipals i de gestió directa.

Renda Bàsica Universal! Equivalent al 60% de la renda mitjana als Països Catalans i independent d’altres ingressos, per garantir una autonomia econòmica suficient i una existència material digna i com a eina per eliminar la violència masclista.