Retorn dels diners al poble

La CUP inicia la 3a edició del projecte “Teixim Iniciatives Populars” a Alcanar-Les Cases

La CUP Alcanar – les Cases ha iniciat la 3a edició del projecte “Teixim Iniciatives Populars”. Amb aquest projecte, es retornen, al teixit associatiu del poble, els diners que han cobrat les regidores del Grup Municipal de la CUP Alcanar – les Cases pels plens extraordinaris durant este mandat. En aquesta edició la xifra suma un total de 1.300 euros, que es repartiran entre els dos projecte més votats, un 60 % per al primer i un 40 % per al segon.

A les xarxes socials i el web de la CUP Alcanar – les Cases s’hi poden trobar les bases del concurs, l’objecte del qual és reconèixer i premiar la millor iniciativa solidària, cultural i de lluita durant l’any 2022 i 2023 i al qual hi poden optar associacions, entitats o col·lectius del municipi.

Les associacions tindran, fins al 31 de març per a presentar els seus projectes i la resta de documentació. La selecció dels projectes finalistes serà realitzada per un jurat format per persones del municipi, posteriorment els ciutadans i ciutadanes del poble majors de 16 decidiran quins són els millors projectes. D’aquesta manera, es realitzarà una votació popular en diferents punts del poble els dies 9, 13, 16 i 23 d’abril. Finalment, el dia 25 d’abril es farà l’obertura pública de l’urna i l’entrega del premis.

Aquest concurs va nàixer com a continuació del programa electoral de les eleccions municipals del 2015. Llavors, l’assemblea local es va comprometre a transformar les subvencions dels grups municipals en subvencions per a les entitats socials i culturals del municipi, davant la impossibilitat legal de que això sigués així, la CUP va redefinir el seu objectiu i va decidir renunciar a la seua retribució dels plens extraordinaris i destinar aquests diners al projecte “Teixim iniciatives Populars”. Durant el mandat anterior s’hi van realitzar dos edicions del concurs, en esta ocasió donat les circumstàncies derivades per la pandèmia de la COVID-19 només s’ha pogut realitzar la present edició del concurs.