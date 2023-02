Meridiana Resisteix

Tallen la Meridiana coincidint amb els 1000 dies de mobilització en aquest punt

“L’actual govern i la conselleria d’Interior són uns covards: no fan més que obeir les directrius dels colonitzadors espanyols. Tot per un grapat de vots”

Sota aquestes paraules a la convocatòria i l'etiqueta i #Els1000diesdelluitadeMR per commemorar els 1000 dies de lluita de Meridiana Resisteix, centenars de persones s'han congregat aquest punt per tallar aquest vespre sí el trànsit. L'acte ha comptat amb la participació del vicepresident de l’ANC Jordi Pesarrodona, el treballador acomiadat de l’aeroport del Prat Oscar Valdés, l’advocat Pepe Fajula o l’actor Manel Barceló, la rapera La Balas i el suport de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). També el president a l'exili, Carles Puigdemonat s'ha sumat amb una piulada tot dient: "Agrair-vos la vostra capacitat de resistència en tota mena de circumstàncies d'aquests mil dies. Heu posat el vostre gra de sorra perquè la situació d'injustícia es reverteixi".

La prohibició del dret a manifestació, que va obligar els manifestants a canviar els talls per marxes i concentracions des dels ponts, es va iniciar el 12 de febrer de 2022, per ordre del Departament d'Interior. El Govern autonòmic va posar en punt de mira en la protesta que es porta a terme des del 2019 per reivindicar la llibertat dels presos polítics i exiliats

El dret a la manifestació i la prohibició de Meridiana Resisteix ha perseverat gràcies a la tenacitat i constància dels veïns que mantenen aquesta protesta tot i la presència policial per impedir-la o les contramanifestacions espanyolistes que pretenien coartar-les.

Per la seva banda, Meridiana Resisteix ha manifestat al donar per finalitzada la protesta "Avui hem fet 1000 dies de carrer, constància i reivindicació del nostres drets nacionals. Seguirem fins la llibertat. Per que serem lliures o morts, fins reexir seguirem endavant. Donen la jornada per finalizada. És important créixer i organitzar el barris, viles i ciutats. Gràcies per ser-hi"