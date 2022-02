#MeridianaResisteix

Èxit de #MeridianaResisteix en el torcebraç del dret a la manifestació

Agents dels cossos d'antiavalots dels Mossos han intentat impedir la tradicional manifestació de la Meridiana per la força, acció que ha quedat frustrada per la insistència i determinació dels manifestants, que han ocupat els carrers poc abans de les 8 del vespre, convocat per col·lectius i entitats com l'ANC i el Consell per la República.

El Departament d'Interior va decidir vulnerar el dret a la manifestació i prohibir aquest tall ja tradicional de #MeridianaResisteix, que pretenia ubicar en un tancat a la plaça, sense accés als carrers. Una prohibició aplaudida per l'alcadessa de Barcelona Ada Colau, que celebrà que "per fi" es posés fi a la protesta independentista.

En aquest sentit, 'Meridiana Resisteix' ha acusat l’Estat espanyol i la Generalitat d’estar “represaliant un dret fonamental” com és el de manifestació. L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha mostrat el suport a la protesta 667 de #MeridianaResisteix, ja que “ara toca defensar els nostres drets i exigir obediència al mandat del 52 % per la independència”.

Les reaccions a la xarxa per l'acció dels antiavalots que pretenien impedir la manifestació d'avui pronostiquen una crisi del Govern autonòmic, concretament per l'aposta d'Interior (ERC) d'atacar la llibertat de manifestació i per la presència de Laura Borràs a la concentració de la Meridiana. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, també s'ha afegit a la protesta independentista d'avui a la Meridiana, però cal destacar la total absència de representants d'ERC, partit que controla Interior.

Els fets d'avui a #MeridianaResisteix provocaran una crisi del govern autonòmic?



Els lemes de l'#1Oct eren "Votem per ser lliures" i "Els carrers seran sempre nostres!"https://t.co/SGVuaF7k8A — Llibertat.cat (@Llibertatcat) February 12, 2022

#MeridianaResisteix ha resistit de nou:



Les reaccions a la xarxa pronostiquen una crisi del Govern autonòmic, per l'aposta d'Interior (ERC) d'atacar la llibertat de manifestació i per la presència de Laura Borràs a la concentració de la Meridiana.https://t.co/w6xfbk5Kv8

ATENCIÓ | Greus enfrontaments entre la BRIMO, ARRO (@mossos) i manifestants que han tallat la Meridiana. Vídeo : Emili Puig pic.twitter.com/pn6IRmFblK — Emili Puig 🐘 (@emilipuig_) February 12, 2022