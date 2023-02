IQOXE

La plataforma Cel Net denuncia les emissions cancerígenes d’òxid d’etilè d’IQOXE i reclama legislació i control periòdic

El passat 14 de gener es va celebrar el tercer aniversari de l’accident al reactor químic de la planta de derivats de l’empresa IQOXE, ubicada al polígon Entrevies de Tarragona. L’accident, en què van morir tres persones, dos treballadors i un veí de Torreforta, va ser provocat per un error de càlcul i la supressió de les mesures preventives i de seguretat mentre es fabricava MPEG 500, un producte fet amb metanol i òxid d’etilè.

La campanya digital #TuTambeHoRespires, basada en una investigció realitzada per PortaEnrere, posa de manifest a través de 4 vídeos divulgatius que IQOXE és l’únic productor a tot l’Estat espanyol d’òxid d’etilè, un compost químic que és necessari i estratègic per a tot el sector químic. És inodor i incolor, però cancerigen. Des de Cel Net es denuncia que es fabrica massa a prop de nuclis poblats, com la Canonja, que és a 500 metres de l’empresa, i que, tanmateix, a Catalunya, les emissions no estan regulades per cap legislació.

Tampoc ofereixen seguretat els sensors d’òxid d’etilè que la conselleria d’Interior ha d’instal·lar 3 anys després de l’accident, assegura Cel Net, perquè seran sensibles a concentracions mínimes 90.000 vegades superiors a les considerades saludables per la vida humana.

A IQOXE, s’hi generen pèrdues en la producció que són emeses constantment a l’aire, el mar i la terra. En dades de l’any 2018, les pèrdues d’un 2% en una producció de 140.000 tones d’òxid d’etilè van ser de prop 2.800. Una quantitat que, en comparació amb la fàbrica més productora dels Estats Units, que fabrica quatre cops més compost, 560.000 tones, i n’emet 28, representa cent cops més volum de contaminació.

La proximitat a les plantes productores d’òxid d’etilè incrementen el risc de patir càncer entre 4 i 10 vegades, segons un l’EPA, l’Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units, referència mundial en l’estudi i el control de la indústria petroquímica. L’exposició a aquest compost està relacionada amb el càncer de laringe i el limfoma no hodgkinià, patologies que, segons un estudi de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, a la província de Tarragona s’han vist concentrades al sud del Camp de Tarragona.

A més, les dades de l’EPA sobre l’abast de la contaminació són esclaridores. Per tant, per a la plataforma, no es pot considerar la contaminació descontrolada, desconeguda i perpetuada amb impunitat durant més de 50 anys un problema local que afecta només el Camp de Tarragona.

Per tot això, la Plataforma reclama amb més urgència que mai que s’apliquin les següents mesures: