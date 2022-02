LLUITA INSTITUCIONAL

Laura Borràs ha demanat paralitzar l'activitat del Parlament en resposta als atacs de la JEC

Laura Borràs ha demanat avui a la Mesa del Parlament paralitzar l'activitat de la cambra per respondre als atacs de la JEC (Junta Electoral Central), que ha donat cinc dies per retirar l'acta al de diputat la CUP Pau Juvillà. Borràs ha demanat als presidents de comissions que aplacin els seus treballs fins que la Comissió de l'Estatut del Diputat voti què cal fer amb el cas del diputat Juvillà. Compte amb el suport del bloc independentista al Parlament (ERC, JxCat i la CUP).

Després d'una reunió de la Mesa i la Junta de Portaveus, Borràs ha comparegut per anunciar que l'òrgan de govern de la cambra ha acordat demanar que la Comissió de l'Estatut del Diputat es reuneixi com més aviat millor per fixar la posició de la cambra sobre la darrera resolució de la JEC (Junta Electoral Central). I en paral·lel, ha demanat "als altres òrgans parlamentaris desconvoquin la seva activitat per l'extrema gravetat de la situació".