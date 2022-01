La Junta Electoral Espanyola ordena que el Parlament retiri la condició de diputat a Pau Juvillà

La Junta Electoral espanyola (JEC) ha tramès l'ordre al Parlament de Catalunya que es retiri l'acta de diputat a Pau Juvillà, electe per la CUP i Secretari tercer de la Mesa.

Juvillà va ser condemnat pel delicte de de "desobediència" pel TJSC a sis mesos d’inhabilitació, en haver-se negat el 2019 a retirat llaços grocs de la Paeria de Lleida, com a regidor de la CUP.

L'ordre de la JEC segueix, així, les peticions de Cs, PP i VOX, que exigien que s'executés la retirada de l’acta i que van rebutjar les al·legacions del Parlament de Catalunya en defensa de Juvillà. Una resolució del Parlament de Catalunya aprovada per JxCat, ERC, PSC, Comuns i la CUP van defensar que mantingués l'escó.

⬛️⬜️ #Spain's Electoral Commission strips #Catalan pro-independence MP of seat following disobedience ruling -he refused to remove ribbons from his office-.



A #Spanish administrative body violating democratic votes.



All our support @pjuvilla!https://t.co/wWonVg1hHY