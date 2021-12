Repressió

Convocada una concentració a la Paeria de Lleida en suport del diputat Pau Juvillà

La CUP ha fet una crida a participar en la concentració convocada avui a les 19.30h a la plaça de la Paeria de Lleida, per mostrar el rebuig a la condemna de Pau Juvillà i la persecució política contra l’independentisme català.

La forma ha instat al Parlament a donar una resposta clara, contundent i conjunta per tal de denunciar la repressió de l’Estat contra l’independentisme i alhora, defensar la sobirania del Parlament i dels seus diputats i diputades davant les ingerències de l’Estat i els seus tribunals.

Considera que un diputat electe pugui ser inhabilitat per haver mantingut un llaç groc durant un període electoral és, a ulls de qualsevol persona amb valors democràtics, un atac a la llibertat d’expressió i als drets polítics fonamentals, com el de la representació.

Apunta que lls llaços grocs no són un símbol partidista sinó de solidaritat i d’ampli consens entre la població catalana. Condemnar-ne la seva presència i la denúncia a l’existència de presos i preses polítiques i exiliades, suposa un atac a la llibertat d’expressió i a les llibertats fonamentals.

Puntualitza que amb aquesta espiral repressiva també contra càrrecs electes de l'independentisme català per l’exercici de drets democràtics, com permetre debats en seu parlamentària o exercir la llibertat d'expressió, l'Estat espanyol vol guanyar per vies judicials allò que és incapaç de guanyar a través de les urnes.

En el fons, assenyala la CUP que l’aparell repressiu de l’Estat espanyol, conformat per tots els seus actors policials i judicials, es troba plenament posicionat en el combat polític contra l’independentisme. "La condemna que pretén inhabilitar a Pau Juvillà és una mostra més, juntament amb les prop de 4.000 persones encausades pel procés d’autodeterminació de Catalunya, de la voluntat de l’Estat d’eliminar la dissidència política a qualsevol preu", remarca la formació.