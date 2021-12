Repressió

Un centenar de persones a Lleida rebutgen la condemna a Juvillà

Gairebé unes cent persones s'han concentrat aquest vespre davant de la Pairia de Lleida per rebutjar la condemna per desobediència a 6 mesos d'inhabilitació al secretari tercer de la Mesa del Parlament i exregidor de la CUP a Lleida, Pau Juvillà,

La concentració ha estat presidida per una pancarta on es podia llegir 'Solidaritat amb Pau Juvillà. Deixeu-nos en Pau'. Els concentrats han cridat contra la justícia i han cantat els Segadors. Juvillà, que no ha pogut assistir a l'acte, hi ha intervingut a través d'un discurs gravat en què ha agraït el suport i ha demanat que "No podem normalitzar la repressió. La desobediència va ser una decisió col.lectiva i si en treuen a un en ficarem un altre. Ara més que mai cal anar-hi, anar-hi i anar-hi!"

Entre els concentrats hi havia l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, que ha volgut mostrar la seva solidaritat i respecte cap a Juvillà. També hi havia, Francesc Gabarrell company de legislatura de Juvillà a la Paeria quan van els fets del quals se l'acusa a la sentència. Gabarrell ha qualificat la sentència de "denigrant per a la democràcia i les llibertats i és un despropòsit que se l'hagi inhabilitat".