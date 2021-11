repressió

Alcaldies i grups municipals se solidaritzen amb el diputat Pau Juvillà

Aproven una declaració institucional de suport al diputat de la CUP

En motiu del proper enjudiciament del diputat de la CUP i secretari tercer de la Mesa del Parlament, Pau Juvillà, que tindrà lloc el dilluns vinent al TSJC sota l'acusació de delicte de desobediència a la junta electoral per la col·locació de llaços grocs a la finestra del seu despatx quan era regidor a la Paeria, diferents consistoris de la demarcació de Lleida estant aprovant mocions i declaracions institucionals de suport a Pau Juvillà.

En el que portem de mes han aprovat resolucions institucionals solidàries amb el diputat encausat: el Consell de Govern del Consell Comarcal de la Segarra; el ple dels Ajuntaments de Sort, de Sant Guim de la Plana i de Tarroja de Segarra; les alcaldies de Bellpuig, Tornabous, Cava i Maldà i els grups municipals de Balaguer de JxC, ERC i CUP, el grup de Les Borges Blanques BorgesPerLaRepública, els grups de La Seu d’Urgell de JxC, ERC i CUP, els grups de, Tàrrega d'ERC, JxC i CUP, els grups de la Vall Fosca de JxC i CUP, així com el grup municipal de la CUP de Cervera, entre d'altres consistoris que estan sometent a aprovació la mateixa resolució en aquests dies.

Cal recordar que Pau Juvillà va ser escollit diputat per la demarcació de Lleida i que ha estat el primer diputat de la CUP en ocupar una secretaria de la Mesa del Parlament. Juvillà participa en comissions com la d'Agricultura i en el grup parlamentari anticapitalista des d'on ha impulsat una proposta de banc de terres o la creació d'una energètica pública, a més de donar suport als productors del Pirineu i oposar-se als jocs olímpics. Ara una sentència condemnatòria li podria suposar perdre l'acta de diputat en ser inhabilitat així com haver de fer front a una multa.

Podeu consultar el contingut de les declaracions institucionals aquí.

I accedir al Ple de l'Ajuntament de Sort on té lloc l'aprovació de la primera d'una vintena de resolucions, a partir del minut 6.46, aquí.