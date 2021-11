Repressió

Campanya de suport a Pau Juvillà, jutjat per desobediència al TSJC

Dilluns 22 de novembre jutgen el diputat de la CUP-NCG i membre de la mesa del Parlament de Catalunya, Pau Juvillà, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, imputat per un delicte de desobediència, per haver penjat un llaç groc a la Paeria, com a mostra de solidaritat amb els presos polítics.

La Fiscalia demana vuit mesos d’inhabilitació i quatre mesos de multa a Pau Juvillà, que, en cas de ser condemnat pel TSJC, li suposarien perdre l’acta de diputat i perdria la condició de legítim representant.

Els organitzadors dels actes de suport a Juvillà han expressat que "Aquest judici suposa un atemptat contra el dret a la llibertat d’expressió. És per això que exigim a través d’aquest manifest de suport l’aturada del procés judicial, l’absolució de Pau Juvillà i la fi de la repressió contra la dissidència política."

Actes de suport i concentració davant del TSJC

Diumenge 21 de novembre, acte polític de suport a Lleida 12h: Teatre de l'Escorxador (Lleida)

Amb Pau Juvillà, Meritxell Serret, Benet Salellas, Eulàlia Reguant, Xavier Antich, Anna Llauradó, salutacions d'Anna Gabriel, Jordi Cuixart, Quim Torra, Mireia Boya i David Fernández i l'actuació musical d'I-nuits.

Dilluns 22 de novembre, a les 9h concentració i acte polític de suport davant del TSJC

9.30h: inici de l'acte polític amb Pau Juvillà, Gabriela Serra, Eva Pous, Jordi Cuixart i l'actuació de Ginestà

19.30h: concentració a la plaça de la Paeria de Lleida