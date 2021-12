Repressió

Decidim! País Valencià "Amb Pau Juvillà, amb la llibertat d'expressió!"

Decidim! País Valencià ha manifestat el sue suport al diputat Pau Juvillà i ha fet una crida al conjunt de la població i molt especialment als ciutadans i ciutadanes del País Valencià a oposar-se activament a aquest nou abús d'autoritat i a defensar fermament l'exercici dels drets democràtics. Instem així mateix el Parlament de Catalunya a protegir els drets del seu diputat ara injustament inhabilitat i els de la ciutadania que el va votar democràticament. Demanen igualment als parlaments del País Valencià i de les Illes Balears a mostrar la seua solidaritat amb el Parlament de Catalunya. "En defensa dels drets democràtics, ni un pas enrere!", ha remarcat en un comunicat.

El diputat per la CUP al Parlament de Catalunya Pau Juvillà ha estat condemnat pel Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya a una multa de 1.080 euros i la inhabilitació per al seu càrrec per un període de sis mesos.

Els fets pels quals l'han condemnat es remunten a l'any 2019, quan sent regidor de la Paeria de Lleida es negà a retirar els llaços grocs en solidaritat amb els presos, exiliats i represaliats polítics del balcó del seu despatx a l'ajuntament. Com en el cas de la pancarta del president Quim Torra i d'altres de semblants, un símbol solidari l'ús del qual en teoria empara el dret democràtic a la llibertat d'expressió és prohibit per la Junta Electoral Central.

Tot dient l'entitat sobiranista, "com en aquell moment, un tribunal dit de justícia torna a vulnerar juntament amb el dret a la lliure expressió de les idees el de representació política. El que els representants electes fan per mandat democràtic i el que els ciutadans triem a les urnes, es veu novament alternat per una justícia que actua al servei dels interessos partidistes de l'estat i amb un menyspreu absolut als valors i principis democràtics. Ens trobem amb una persecució en tota regla a la dissidència política, amb una repressió impròpia d'una democràcia contra la minoria nacional catalana".