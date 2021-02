Llibertat d'expressió

Nova onada de protestes an algunes poblacions de Catalunya en contra de l'empresonament de Pablo Hasél

La novena jornada de mobilitzacions s'han centrat a Vilanova i la Geltrú, Manresa i Valls

A Vilanova i la Geltrú, una manifestació pels carrers de la ciiutat ha acabat amb aldarulls. Un grup de persones van trencar vidres de la plaça de les Cols, van fer pintades a entitats bancàries i establiments comercials a la Rambla Principal i van llançar pintura i pedres a la línia policial situada a la caserna de la Guàrdia Civil.

A Manresa, sota el lema "Defensem-nos contra la repressió" més de 200 persones s'han concentrat a Manresa per protestar per l'empresonament del raper Pablo Hasél. Els manifestants han llegit un manifest a la plaça Major. A continuació s'ha dirigit cap a la caserna de la guàrdia civil, però el mosos els hi han barrat el pas.

A Valls, la protesta, s’ha iniciat a la plaça U d’Octubre amb la lectura d’un manifest. A més de la crítica contra les càrregues policials que s’han produït a Valls i arreu del territori, també s’han denunciat les “retencions amb força a cinc menors d’edat” i la “militarització dels carrers de Valls”. En aquesta línia han demant la dissolució de la Brimo i han criticat els partits "suposadament" independentistes per la defensa de les actuacions policials d'aquests dies. La marxa ha continuat cap a la caserna dels mossos on els manifestants han cremat cartells amb l’escut de la Brimo, davant dels agents que es trobaven custodiant la caserna.