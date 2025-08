Les Santes 2025

Mataró: exigeixen la dimissió de la regidora de Cultura

Diverses entitats polítiques, socials i persones vinculades a la cultura popular han endegat una campanya de recollida de signatures per demanar la dimissió de la regidora de Cultura de Mataró, Heidi Pérez (PSC), responsable de política dels incidents ocorreguts el 27 de juliol de 2025, durant les la festa major de les Santes.

En primer lloc per la injustificada presència policial en els actes de la Revetlla de Festa Major a la matinada del 27 de juliol que es va saldar amb incidents i 3 persones detingudes al Nou Parc Central. En segona instància perquè durant l’acte de de la Passada la regidora de Cultura va escometre contra la pancarta que exhibien unes persones que es manifestaven contra la repressió davant de la comitiva institucional. Davant d’aquesta reacció impròpia d’un càrrec electe democràtic, la regidora del PSC va mentir i va dir que havia estat objecte d’una agressió amb resultats de lesions, tot i que les imatges registrades demostren tot el contrari.

La polèmica de les Santes 2025 venia precedida per múltiples actuacions discrecionals de la mateixa regidora i del PSC, que han imposat retallades dels actes festius de cultura popular com ara la supressió dels Tres Tombs o la dràstica reducció del pressupost dels actes de foc de les Santes (correfocs, matinades...). L’actitud prepotent de la regidora de Cultura ha estat, però, totalment secundada per l’aparell del PSC que s’ha dedicat a desacreditar les persones i col·lectius crítics, fins al punt de censurar els cartells penjats per Jovent Republicà de Mataró.

En aquest sentit, la CUP de Mataró ha demanat la dimissió de la regidora de Cultura per haver mentit quan va qualificar com a agressió personal la lesió que ella mateixa es va fer en l’intent de censurar la llibertat d’expressió ciutadana. Alhora, en un to més temperat, ERC ha demanat a l’alcalde del PSC que retiri les competències en matèria de Cultura a la Sra. Heidi Pérez.