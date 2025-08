Antifeixisme

Ressò mediàtic i social de la condemna a un ultra per una agressió ideològica a Sant Just Desvern

La condemna judicial contra un ultra espanyolista que va agredir un jove independentista a Sant Just Desvern ha tingut un ampli ressò als mitjans i ha marcat un precedent pel que fa al reconeixement judicial de l’odi ideològic com a agreujant. Tant La Directa com Vilaweb i La Vall de Verç han informat sobre la importància de la sentència, que dona la raó a la víctima i condemna l’agressor per un delicte de lesions amb agreujant d’odi ideològic.

Els fets es remunten al 2021, quan el jove va ser atacat verbalment i físicament per motius polítics. La víctima duia una samarreta amb el lema “Ni oblit ni perdó”, cosa que va desencadenar insults com “rojo de mierda” i “independentista de mierda” per part de l’agressor, tal com recull VilaWeb.

La resposta no es va fer esperar: quatre dies després, centenars de persones es van manifestar pels carrers del poble per condemnar-ho i reclamar justícia. Aquella mobilització ciutadana va posar la llavor per a la creació, mesos més tard, de la Plataforma Antifeixista de Sant Just, constituïda al febrer de 2022.

La mobilització ciutadana en suport a la víctima es va activar abans del judici. Tal com va informar Llibertat.cat, diverses entitats locals van convocar una concentració antifeixista el maig passat, per denunciar l’agressió i mostrar suport al veí agredit. Aquella acció pretenia visibilitzar la preocupació per l’augment de l’extrema dreta i exigir justícia, posant el focus en la impunitat amb què sovint actuen grups ultres.

Ara, amb la sentència ferma, el cas esdevé també una victòria judicial contra l’odi ideològic i una mostra que la pressió popular i la denúncia pública poden tenir un efecte real. El ressò als mitjans, la implicació de col·lectius i la reacció institucional posen de manifest que l’agressió no va ser un cas aïllat, sinó una expressió d’una violència política que cal combatre socialment i jurídicament.

@santjustcat @PSCSantJust @ERCmunicipal @comuns no us feu vergonya? El poble de Daniel Cardona arronsant-se davant el feixistes espanyolistes de sempre? — judithcobeña guàrdia (@jcobegua) July 29, 2025