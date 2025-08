en defensa de la terra

Una concentració contra l’ampliació de l’aeroport del Prat tanca l’Ecomarxa

L’Ecomarxa d’estiu organitzada per Ecologistes en Acció, que enguany ha fet la seva ruta per Catalunya, ha posat punt i final a la seva activitat aquest dissabte 2 d’agost al mirador dels avions del Delta del Llobregat, on han desplegat pancartes contra l’ampliació de l’aeroport.

Trobada amb col·lectius de la zona

Prèviament les persones participants han recorregut el Delta del Llobregat en bicicleta, coneixent els seus espais naturals i agraris, de la mà dels col·lectius Ni Un Pam de Terra, SOS Baix Llobregat i L’Hospitalet, i Zeroport, que han explicat les problemàtiques que han afectat i afecten el territori, i les futures amenaces a les quals s’enfronten.

Ni Un Pam de Terra s’ha presentat com una plataforma veïnal ecologista del Prat de Llobregat nascuda per defensar el Delta del Llobregat dels projectes urbanístics i infraestructures que amenacen el seu futur, i que s’organitza de manera independent i autònoma, ja que consideren que la força de la unitat popular és la que pot generar canvis reals i que durin en el temps. El seu objectiu actual és aturar la nova proposta de l’ampliació de l’aeroport del Prat, però diuen que no s’aturaran aquí: també assenyalen un model de desenvolupament que ja és totalment insostenible -de fet, aquest col·lectiu també es va sumar a la campanya Prou Urbanisme Inundable i van requerir la moratòria a dos plans urbanístics al Prat de Llobregat-. Defensar el territori, afirmen, és, a més d’una qüestió ecologista, una lluita per aconseguir un futur digne per tothom. De la mà de la representant d’aquesta organització s’ha visitat alguns dels espais naturals del Delta per posar en valor la seva biodiversitat.

D’altra banda, un membre de la plataforma Zeroport, de la qual forma part Ecologistes en Acció de Catalunya, ha posat l’accent en les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que emet l’activitat aeroportuària a Barcelona-El Prat: “L’aeroport genera el triple d’emissions de GEH que la ciutat de Barcelona. Si es fa l’ampliació, les quadruplicarà”. Afegeixen que a més, el transport aeri multiplica per 10 les emissions per passatger i quilòmetre comparat amb el transport ferroviari. Malgrat això, els governs espanyol i català volen invertir 3200 M€ en l’ampliació de l’aeroport, enlloc de destinar recursos a millorar la xarxa de Rodalies, totalment insuficient per a donar servei a les persones que viuen a Barcelona i el seu entorn. També han relacionat l’ampliació de l’aeroport amb l’agreujament de les problemàtiques de model de turisme i habitatge que ja existeixen a Barcelona, ja que dos terços de turistes arriben en avió. Segons argumenten, i com també demostren diversos estudis acadèmics, el turisme massiu deteriora les condicions de vida de les persones ja que augmenta el preu de l’habitatge (per desplaçament d’habitatges a ús turístic), expulsa els veïns del seu barri per impossibilitat de fer front a aquests preus, i provoca una sobrecàrrega dels serveis públics (transport, sanitat), i precarització del mercat laboral.

Finalment des de la plataforma SOS Baix Llobregat i L’Hospitalet, la qual agrupa diferents entitats en defensa del territori de la comarca -com el grup Les Agulles, d’Ecologistes en Acció-, una representant ha parlat de la seva proposta de crear un Parc Natural i Agrari del Delta del Llobregat per tal de millorar la gestió dels espais naturals i agraris a través d’un únic òrgan i de dotar-los de més protecció i pressupost.

Sobre la complexitat de compatibilitzar l’activitat agrícola amb la conservació de la biodiversitat també n’ha parlat un pagès de la zona, que ha explicat les característiques de l’agricultura del Delta del Llobregat i els problemes que afronta. El pagès -com molts d’altres- aposta per una agricultura ecològica, de proximitat i respectuosa amb l’entorn, i opina que l’ampliació de l’aeroport es fa a costa de la pagesia, ja que les “compensacions” ambientals associades limiten l’activitat agrícola i no s’indemnitza als agricultors.

Final de l’Ecomarxa 2025 i agraïments

L’Ecomarxa d’estiu 2025 que enguany ha pedalat gairebé 700 quilòmetres per Catalunya sota el lema “Gotes d’esperança, onades de canvi” ha conegut i fet d’altaveu de les amenaces i agressions al medi ambient, amb l’aigua com a fil conductor i present en tot el recorregut, tot reivindicant un model de mobilitat més sostenible. La tarda de l’1 d’agost, l’Ecomarxa va arribar a Barcelona i va sumar-se a la Massa Crítica de la ciutat. La clausura s’ha fet a Can Batlló en un sopar de germanor.

L’organització ha agraït a totes les persones participants, provinents d’arreu de l’estat espanyol, que s’han implicat i que han aportat una injecció d’energia i bon humor a tots els indrets per on s’ha circulat. Han estat dues setmanes de convivència i de conèixer el territori amb un interès genuí, i gran respecte per cada indret que s’ha visitat. Agraeixen especialment als més de vint col·lectius que han compartit les seves experiències de lluita incansable en defensa de la natura i per la justícia social.