Antiracisme

Denuncien l'atac contra el centre de menors de Vallirana

La matinada de dimarts, 29 de juliol, el centre de menors de Vallirana, Baix Llobregat, va patir un atac amb dos còctels Molotov. Parlem d’una agressió molt perillosa a la llar d’uns infants i adolescents tutelats per la Generalitat. Per sort, cap persona no va resultar ferida.

Segons activistes a la comarca d'Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, fa unes setmanes es va produir una altra agressió contra el centre, sense repercussió als mitjans.

Sembla evident que aquestes agressions formen part d’una onada de violència racista inspirada per l’extrema dreta. Aquesta s’ha expressat de formes diferents: a Piera, van destrossar la mesquita en un atac incendiari; a Murcia, es van produir els pogroms a Torre Pacheco; i hi ha més exemples.

Ha de quedar clar que ignorar aquests atacs i esperar que desapareguin no és una opció.

Tota l’experiència demostra que si no se’ls fa front, de manera contundent, van en augment. Les extremes dretes tenen les seves estratègies ja planificades: escalfen per xarxes amb mentides, ataquen grups vulnerables per deshumanitzar-los, i així arriben a provocar la violència física. S’ha de fer front, des del primer moment, als discursos d’odi i assenyalar qui els promou.

Cal que les autoritats facin la seva feina i que no hi hagi cap impunitat per a l’extrema dreta. Però això no elimina la necessitat d’una resposta veïnal, amb l’organització i la mobilització unitàries, de la gent corrent, amb tota la nostra diversitat.

Per això, han fet una crida a les persones i el teixit social de Vallirana, de Baix Llobregat, i del país sencer, a plantar cara a aquesta amenaça. Sabem que ara entrem a l’agost, però si estan atacant els nostres joves —"perquè tenim clar que la canalla que viu al centre atacat són nostres— no ens podem callar"