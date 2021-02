Quarta nit de protestes per l'empresonament de Pablo Hasél

A la quarta jornada de mobilitzacions, s'han repetit els aldarulls de les anteriors. Aquest cop les protestes s'han concentrat a Barcelona, Girona, Vilafranca del Penedès, Tarragona i Eivissa. Segons diversos mitjans, quatre persones han estat detingudes i sis més han estat ateses pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

A Barcelona, la concentració ha aplegat gairebé unes dues mil persones a la plaça de la Universitat. La marxa s'ha dirigit a Via Laietana i s'ha enfilat cap Pla de Palau i l’avinguda del Marquès de l’Argentera. A continuació, els manifestants han anat puxant cap Fonatnella per diversos carrers, ja s'havien pruit càrregues policials i s'ha generat una certa tensió, que ha donat peu als aldarulls i la crema de contenidors de brossa.

A Girona, la manifestació ha començat al campus imiversitari, però els Mossos d’Esquadra han dispersat la marxa al llarg de l’aparcament de la Copa, la Devesa i el Cul de la Lleona. A partir d'aquell moment, la manifestació s'ha traslladat pels carrers del centre la ciutat.

A Girona la mobilització ha començat també a les set de la tarda de manera pacífica. Alguns manifestants han realitzat pintades a la Delegació de la Generalitat a Girona i posteriorment als Jutjats de Girona, on han pintat la paret demanant la llibertat del raper. L’exalcalde de Celrà i diputat electe de la CUP Dani Cornellà ha intentat intercedir davant els Mossos en una detenció i s’ha endut un fort cop de porra al cap per pat d’un agent de la Brigada Mòbil (Brimo). El polític ha hagut de ser atès d’urgències a un CAP.

A Vilafranca del Penedès alguns manifestants han llançat pirotècnia contra la línia policial que custodia la comissaria dels Mossos.

A Eivissa, més de 50 persones, la majoria joves, s'han concentrat en el passeig Vara de Rei d'Eivissa en protesta per l'empresonament del raper Pablo Hasél, en un acte que ha transcorregut sense incidents i sota vigilància policial. Durant l'acte, els assistents han mostrat pancartes demanant la llibertat de Hasél i han llançat proclames com «Eivissa serà la tomba del feixisme» o «Els Borbons als taurons», tal como ho explica el dBalears

Professionals armats fins a les dents, amb vehicles blindats, dotats d'estratègies de lluita urbana, se senten víctimes de joves a pit descobert als quals buiden ulls periòdicament. El victimisme policial com a armadura per a la impunitat.

Aquí es veu clarament com en @danicornella, amb les mans a la butxaca i amb una actitud totalment pacífica, intenta mediar amb uns agents que estaven practicant una detenció. I com a resposta rep l'agressió al cap per part d'un membre de la BRIMO. https://t.co/Sm9f39OcYZ