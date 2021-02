Comunicat de la CUP-UNCPG davant els fets ocorreguts els darrers dies al voltant de les mobilitzacions en suport a Pablo Hasel

Tot seguit reproduïm un comunicat de la CUP-UNCPG davant els fets ocorreguts els darrers dies al voltant de les mobilitzacions en suport a Pablo Hasel:



'En primer lloc la CUP vol posar de manifest que cal no oblidar que al nostre país hi ha una generació que no ha vist res més a banda de bloqueig, negació de drets, amenaces i repressió penal i violenta com a resposta als clams democràtics i de justícia social. Calen polítiques concretes que permetin desplegar un rescat social i millorar la vida del nostre jovent i de la majoria de la població, com per exemple amb la renda bàsica universal o la internalització dels serveis públics.



La CUP-UNCPG exigeix als responsables polítics de la Generalitat de Catalunya canvis profunds en les polítiques policials aquest proper cicle i també actuacions immediates per resoldre l’actual situació de descontrol sobre els cossos policials.



La CUP rebutja frontalment les amenaces d’alguns sindicats policials dels Mossos d’Esquadra que pretenen condicionar la vida social i política del país fent servir com a arma llancívola el seu monopoli de la violència.



La CUP exigeix una ràpida depuració de responsabilitats a tots els nivells per les actuacions dels darrers dies del Cos de Mossos d’Esquadra i per les declaracions fetes per membres del mateix cos. Són de domini públic actuacions totalment injustificades que posen en perill els drets fonamentals.



La CUP considera que la promesa de "transparència" per part dels Mossos d’Esquadra, en l'ús de projectils de foam a les manifestacions és totalment insuficient i poc creïble, sobretot després de les darreres actuacions policials amb més de 40 detencions, desenes de persones ferides, insults, vexacions per parts dels cossos policials i actuacions totalment desproporcionades i fora de tota justificació.



Per tots aquests motius i la seva actuació en altres moments, la CUP UNCPG exigeix ara el cessament de Miquel Sàmper, conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya.



La CUP-UNCPG vol recordar a la resta de formacions polítiques que per començar un nou cicle calen compromisos i canvis clars en el terreny de gestió policial. A més, la CUP no pot sinó lamentar la hipocresia de les autoritats i aquells partits que posen el crit al cel quan es cremen contenidors, però obliden els motius de fons de les protestes i mobilitzacions i resten callats quan manifestants són apallissats, vexats i mutilats per unes actuacions policials totalment desproporcionades i intolerables en una societat que es vol lliure i democràtica.



Pel que fa al pla de xoc respecte als Mossos d’Esquadra, la CUP proposa una moratòria immediata de l'ús de bales de foam, una revisió i explicació clara de les ordres donades als cossos policials de l’ABM-BRIMO i les unitats ARRO, d'aquests dies.



La CUP considera que pel que fa al nou model policial aquest ha de suposar de forma clara una desmilitarització del cos i la dissolució, com a mínim, de l’Àrea de Brigada Mòbil - BRIMO. Així com transparència, immediates accions internes i contundència clara davant de qualsevol abús policial.



DECLARACIONS



“Una vegada més veiem com el Cos dels Mossos d’Esquadra té un problema molt greu que es diu Brimo. És intolerable que assenyalin representants escollits democràticament i amenacin amb una ingovernabilitat del cos policial. En un país normal el cos policial accepta la crítica i es busquen maneres de solucionar els problemes.



Ni cops de porra, ni operacions d'Estat, frenaran els anhels de llibertat i justícia social d'aquest poble. Gràcies per les mostres de suport. Continuem compromesos en iniciar un nou cicle.”



Dani Cornellà, diputat de la CUP-UNCPG



Dani Cornellà, juntament amb representants de la CUP, procedirà dilluns vinent a presentar una denúncia contra els agents del Cos dels Mossos d’Esquadra que el van agredir ahir d’una manera brutal i injustificada.



Candidatura d’Unitat Popular

Dissabte 20 de febrer de 2021