LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP, en contra “del bizum de 6 milions dels gironins a la Ryder Cup”

El diputat cupaire Jordi Casas ha qualificat de “despropòsit” l’acord de la Diputació per a subvencionar amb 6 milions d’euros (des d’ara fins 2030) la Ryder Cup 2031, que tindrà lloc al complex Camiral de Caldes de Malavella. “Això suposa prop del doble del pressupost anual de la Diputació per subvencions a l’esport base, més del doble que per polítiques d’habitatge als municipis, o 37 vegades les subvencions per bones pràctiques agràries”, ha manifestat.

Segons el diputat, la clara minoria amb què s’han trobat al plenari respon cada cop menys a “la consciència de la gent normal i treballadora, que coneix els enormes dèficits dels serveis públics o els límits dels recursos naturals, començant per l’aigua”. En aquest sentit, ha afegit que “cada cop més gent està arribant a la conclusió que no té cap sentit (més enllà de continuar inflant carteres molt concretes) seguir destinant milions i milions al creixement desbocat del turisme, quan el que és urgent és controlar-lo i fomentar els sectors que el país necessita”. Just el contrari del que, per a la CUP, es tracta d’un “bizum de 6 milions directe dels gironins i les gironines a una empresa estrangera, per fer un torneig d’elit al resort de luxe d’un multimilionari”.

Casas ha acabat la seva intervenció donant “l’enhorabona” al govern de Junts i ERC per haver aconseguit “un macroesdeveniment al que feia molt que anaven al darrere”, i que “tindrà lloc, tal com hem pogut veure literalment en el primer vídeo oficial, a la ‘Costa Brava, Barcelona, Catalonia Region i Viva España’. En resposta a la defensa de l’aposta per part del president Miquel Noguer, que ha manifestat l’interès de l’esdeveniment per la creació de llocs de treball i que no es vincula a cap operació urbanística, Casas ha retret que el conveni signat “ni tan sols compta amb clàusules socials” i que els promotors han estat ambigus sobre la necessitat de noves infraestructures.