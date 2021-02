L'impacte del cas Hasél als mitjans internacionals

Una dona perd l'ull per una bala de foam a la manifestació per a la llibertat de Hasél d'ahir a Barcelona (Imatge: Twitter Centre Irídia)

–La RAI tracta el tema amb un artícle: Polizia cattura rapper catalano condannato per tweet contro monarchia

–Le Parisien tracta el tema amb tres artícles; Arrestation mouvementée du rappeur condamné pour ses tweets contre la monarchie et la police , Emprisonnement du rappeur catalan Pablo Hasel : la colère monte, nouveaux heurts avec la police en Espagne i Troisième jour de violentes manifestations, depuis l’arrestation du rappeur Pablo Hasél



–Neue Zürcher Zeitung (NZZ) tracta el tema amb dos artícles: Spaniens Polizei stürmt eine Universität, um den umstrittenen Rapper Pablo Hasél zu verhaften i Seit der «Wut-Rapper» Pablo Hasél verhaftet wurde, erschüttern Krawalle Spanien.



–El diari italià Globalist tracta el tema amb un artícle; Arrestato il rapper catalano Pablo Hasel: l’accusa è apologia di terrorismo e ingiurie alla Corona



–Aljazeera tracta el tema amb tres artícles: Spanish police arrest rapper convicted in free speech case , Woman hit by police rubber bullet ‘loses eye’ i Peaceful Barcelona rally for jailed rapper devolves into clashes.

-Le Monde tracta el tema amb dos artícles: « Mercenaires de merde » : le rappeur espagnol qui avait attaqué les forces de l’ordre et la monarchie arrêté i En Espagne, plusieurs personnes interpellées lors d’une nouvelle nuit de manifestations contre l’incarcération d’un rappeur.

-The New York Times tracta el tema amb un artícle: ‘You Are Not Alone’: Spanish Rapper’s Arrest Sparks Free Speech Protests

–The Guardian tracta el tema amb tres artícles: Spanish police storm university in Lleida and arrest fugitive rapper, Angry words: rapper's jailing exposes Spain's free speech faultlines i Violence over jailing of rapper rocks Spain for third night.

–L’agència Euronews tracta el tema amb tres artícles : Spanish police arrest rapper over controversial tweets attacking police and monarchy i ¿Quién es Pablo Hasél y por qué está en la cárcel? i La quinta noche de protestas contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél termina con saqueos.

- La BBC tracta el tema amb tres artícles: Rapper Pablo Hasel locks himself in university to avoid jail, Spain: Rapper Pablo Hasel arrested after police enter university i Pablo Hasél protests: Violence in Spanish cities over rapper’s jailing.

- Per acabar aquesta llista penjarem dos enllaços amb notícies de Deutsche Welle (DW) El rapero Pablo Hasél y la libertad de expresión en España i de RTVE Grupos de manifestantes arrojan objetos a los Mossos en una nueva protesta en apoyo a Hasel en Barcelona.