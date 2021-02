llibertat d'expressió

Sisena nit de protestes contra l'empresonament de Pablo Hasél

La Plataforma de suport a Hasél convoca mobilitzacions tota la setmana. Les manifestacions, que van començar dimarts passat, s’han saldat, fins ara, amb 102 persones detingudes, de les quals de moment només una ha ingressat a la presó.

Aquesta nit han hagut manifestacions a Barcelona, Girona i Tortosa en la sisena onada de protestes contra l'empreonament de Pablo Hasél. A Bilbo també hi hagut una mobilització aquest diumenge al migdia que s'ha saldat amb una detenció.

A Barcelona han continuat les protestes contra l'empresonament de Pablo Hasél. Aquesta nit els mossos han detingut 8 persones, cinc per robatoris a una botiga del passeig de Gràcia i tres per desordres públics.

Cap a les 19h, nombroses persones s'han concentrat a l'estació de Sants de Barcelona on s'ha fet una assemblea. Els assistents han puntualitzat que no només es manifesten per la llibertat de Hasél, sinó també per la sanitat pública i el futur dels joves, o contra la llei Mordassa. A continuació s'han dirigit en manifestació cap a la plaça Espanya, la Gran Via fins arribar a la Comissaria de la Policia Nacional espanyola de Via Laietana on s'han generat moment de tensió, ja que estava blindada pels mossos i els manifestants han llançat alguns petards i han arrencat elements del mobiliari urbà.

A Girona, centenars de peraones s'han manifestat sota el lema ‘Escac i mat al règim #llibertatHasel’. La protesta s’ha acabat a la plaça U d’Octubre, el mateix on havia començat, després de recorrer els carrers centrics de la ciutat.

A Tortosa un centenar de persones han protestat davant la comissaria dels Mossos contra les últimes actuacions del cos en les manifestacions d'aquesta setmana.

🔴 Demà, roda de premsa a la presó de Ponent ❗❗



🔺 Us animem a participar, desmontem la campanya mediàtica d'assetjament i manipulació.#LlibertatPabloHasel pic.twitter.com/Fdy4M0Ys2g — Llibertat Pablo Hasel (@LlibertatHasel) February 21, 2021

🔴 Prop d’un centenar de persones protesten davant la comissaria de @mossos de #Tortosa contra les últimes actuacions de la policia en les manifestacions per la #LlibertatPabloHasel.



A la pancarta hi diu: “Els nostres fills i les nostres filles no es toquen” @canalte pic.twitter.com/j7IO51OEPg

— Dani Sainz de Aja (@Sainzdeaja) February 21, 2021

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Un detenido en la marcha celebrada en Bilbo para reclamar la libertad de Pablo Hasel <a href="https://t.co/uWtrY3ixAJ">https://t.co/uWtrY3ixAJ</a> <a href="https://t.co/F6RrFxuvhp">pic.twitter.com/F6RrFxuvhp</a></p>— naiz: (@naiz_info) <a href="https://twitter.com/naiz_info/status/1363546115329687552?ref_src=twsrc%5Etfw">February 21, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>