Les formigues de Via Menorca assenyalen el col·lapse de l'illa

Les formigues de Via Menorca van sortir aquest passat dijous, una vegada més, del formiguer. Cada vegada que apareixen, assenyalen les diferents problemàtiques que ens afecten i recorden que el model actual està portant l’illa als seus límits. La campanya impulsada pel GOB continua reclamant un canvi de rumb, assumint les lluites que han permès preservar Menorca fins avui i fent front als reptes actuals.
Aquest passat 30 de juliol, centenars de persones es van organitzar de manera coordinada per desplegar una acció simultània a diversos punts de l’illa. Tot i la distància entre els grups, el missatge era únic: la pressió turística sense límits ens condueix al col·lapse.
Mentre una de les formigues gegants vigilava Menorca des del cim del Toro, enviava senyals als diferents grups situats als indrets que exemplifiquen alguns dels principals conflictes que viu l’illa.
A Macarella, un grup denunciava la massificació turística que pateixen les platges més emblemàtiques durant l’estiu. A Fornells, el punt escollit eren els polèmics apartaments de luxe, símbol d’un model urbanístic que expulsa la població resident de l’accés a l’habitatge.
Al dic de Son Blanc, les formigues assenyalaven el principal punt d’entrada dels milers de vehicles turístics que cada estiu col·lapsen les carreteres i els aparcaments de Menorca. Davant el Consell Insular, un altre grup recordava que la manca de mesures efectives per limitar la massificació està provocant l’esgotament dels indicadors que fan possible una vida digna a l’illa.
A Son Bou, la protesta es va situar davant els grans hotels, que pretenen aprofitar una reforma per incrementar encara més el seu impacte paisatgístic i ambiental. Finalment, al port de Maó, un altre grup denunciava l’arribada dels grans creuers, responsables de saturar els carrers, incrementar la contaminació atmosfèrica i consolidar un model turístic que genera escassos beneficis per al comerç i l’economia locals.
En tots els punts es va llegir el mateix manifest, que acompanya el vídeo difós per la campanya. El text no només explica la situació actual, sinó que planteja propostes concretes en matèria d’habitatge, aigua, treball digne i reducció de la saturació turística.
Després de la multitudinària mobilització viscuda recentment a Mallorca per reclamar un canvi de model, la ciutadania de Menorca torna a demostrar que continua organitzada i disposada a mantenir la pressió. El vídeo d’avui és una nova crida a la mobilització i a la defensa d’una illa habitable, perquè cada vegada són més les persones que reclamen recuperar el rumb abans que sigui massa tard.
La campanya Via Menorca recorda que la ciutadania té dret a una Menorca vivible i reafirma el compromís de continuar treballant i mobilitzant-se fins que es produeixin els canvis necessaris per protegir l’illa.
La pròxima convocatòria serà el Sopar a la Fresca, que tindrà lloc el 14 d’agost, a les 19.30 h, a la plaça de la Catedral de Ciutadella, una nova oportunitat per continuar fent comunitat i construint una Menorca més habitable.