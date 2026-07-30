La XXXIX Pujada al Port de Salau reivindicarà el Pirineu com a espai d'unió entre Catalunya i Occitània

La XXXIX Pujada al Port de Salau reunirà aquest cap de setmana centenars de persones dels dos vessants dels Pirineus per reafirmar els lligams històrics, culturals i lingüístics entre els Països Catalans i Occitània. La iniciativa, impulsada conjuntament pel Cercle d'Agermanament Occitano-Català (CAOC) i l'ASPIC (Associació per les Iniciatives Culturals Transfrontereres de la Vall de Salat), arriba a la seva trenta-novena edició consolidada com una de les principals cites de fraternitat entre els dos pobles.
La trobada se celebra ininterrompudament des del 1987 i té com a escenari el Port de Salau, a més de 2.000 metres d'altitud, entre el Pallars Sobirà i el Coserans occità. Cada primer diumenge d'agost, aquest coll pirinenc deixa de ser una frontera administrativa per convertir-se en un espai de retrobament entre dues comunitats unides per segles d'intercanvis humans, comercials, culturals i lingüístics.
Les activitats començaran dissabte a Esterri d'Àneu, amb un taller de danses tradicionals occitanes i catalanes i un concert de música d'arrel que servirà de preludi a la pujada de l'endemà.
Diumenge serà el dia central de la celebració. Els participants catalans accediran al Port de Salau des del refugi del Fornet o des del pont de Perosa, mentre que els occitans hi arribaran des de la Vall de Salat. Un cop al coll, tindran lloc els parlaments institucionals, actuacions musicals, danses tradicionals i el ja tradicional intercanvi de vi català i formatge occità, un gest simbòlic que expressa l'amistat i la cooperació entre ambdues cultures.
Els Castellers de Tolosa, principal novetat
La principal novetat d'aquesta edició serà la participació dels Castellers de Tolosa, que intentaran aixecar un castell al mateix Port de Salau. La colla ha fet una crida als participants perquè s'incorporin a la pinya i facin possible aquesta construcció, que esdevindria una de les primeres actuacions castelleres en aquest emblemàtic indret pirinenc.
La presència de la colla tolosana simbolitza també l'arrelament de la cultura catalana a Occitània i reforça el caràcter compartit de la trobada.
Una festa per la llengua i la fraternitat
Més enllà del seu vessant festiu, la Pujada al Port de Salau reivindica el Pirineu com un territori de trobada i no pas de separació. Els organitzadors remarquen que la jornada vol recordar els vincles que històricament han unit Catalunya i Occitània i reivindicar el paper de les llengües catalana i occitana com a patrimoni cultural viu.
Per facilitar la participació, el CAOC ha organitzat un autocar des de Barcelona amb allotjament a Esterri d'Àneu, coincidint amb els actes previs de dissabte, i també ha posat a la venda una samarreta commemorativa de la trenta-novena edició, destinada a contribuir al finançament de l'organització.
Quatre dècades després del seu naixement, la Pujada al Port de Salau continua essent una cita singular que converteix, cada primer diumenge d'agost, un coll de muntanya en un espai de convivència, amistat i reivindicació de la comunitat cultural occitano-catalana.