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1.200 persones donen el tret de sortida a la campanya «Esteim Fartes» de Via Menorca

Turisme massiu
1.200 persones donen el tret de sortida a la campanya «Esteim Fartes» de Via Menorca

La mobilització denuncia la crisi de l'habitatge, la massificació turística, la gestió de l'aigua i l'encariment del cost de la vida, alhora que va reclamar un model de futur més sostenible i centrat en les necessitats de la població resident.

14/06/2026 Drets i Llibertats

Unes 1.200 persones es van concentrar aquest dissabte davant la seu del Consell Insular de Menorca per participar en l'acte d'inici de la nova campanya impulsada per Via Menorca sota el lema «Esteim Fartes», una iniciativa que denuncia l'actual model de desenvolupament de l'illa i reclama mesures urgents per garantir-ne la sostenibilitat social i ambiental.

L'acció central de la jornada va estar protagonitzada per dues grans formigues de ferro que van arribar a la plaça al ritme de la percussió. Situades davant l'edifici institucional, una d'elles donava l'esquena al Consell mentre l'altra l'encarava directament, simbolitzant dues formes complementàries d'interpel·lar les institucions davant els problemes que afecten Menorca.

Al voltant de les figures es va desplegar una acció col·lectiva que va posar el focus en les principals preocupacions de la ciutadania: la crisi de l'habitatge, la gestió dels recursos hídrics, la precarització laboral i la creixent massificació turística. Mitjançant diverses intervencions artístiques i discursos reivindicatius, els organitzadors van denunciar que aquestes problemàtiques han arribat a una situació crítica.

Durant l'acte es va alertar que l'encariment de l'habitatge i la pressió turística dificulten cada vegada més l'accés a una vida digna a l'illa. També es va advertir dels riscos que comporta la sobreexplotació dels aqüífers i de l'augment constant del cost de la vida, mentre els salaris continuen estancats.

Al mateix temps, els impulsors de la campanya van defensar que existeixen alternatives per revertir aquesta situació. Davant el Consell Insular es van presentar diverses propostes encaminades a garantir el dret a l'habitatge, protegir els recursos naturals i impulsar un model econòmic que prioritzi el benestar de la població resident.

L'acte, marcat per la presència majoritària de participants vestits de negre, es va cloure amb un clam col·lectiu que va ressonar a tota la plaça i que simbolitza l'inici d'una nova etapa de mobilització social. Via Menorca reivindica així un futur diferent per a l'illa, allunyat dels processos de massificació turística i gentrificació que afecten altres territoris mediterranis.

El GOB Menorca ha agraït la participació ciutadana i ha animat la població a sumar-se a la campanya per continuar impulsant accions en defensa del territori i de les condicions de vida dels menorquins.

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