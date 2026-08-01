Poble Lliure recupera un cartell del MDT de 1986 i el vincula a la crisi migratòria de Sabta

Poble Lliure ha recuperat un cartell editat pel Moviment en Defensa de la Terra (MDT) l'any 1986 per reivindicar-ne la vigència arran de la crisi humanitària registrada aquests dies a Sabta (Ceuta).
L'organització independentista sosté que el missatge del cartell, elaborat fa quaranta anys, continua interpel·lant l'actualitat política i considera que els moviments migratoris a la Mediterrània no es poden entendre únicament des d'una perspectiva fronterera o de seguretat, sinó també des dels condicionants polítics, econòmics i geoestratègics que els expliquen.
Una lectura geopolítica de la crisi
En una sèrie de missatges difosos aquest dissabte, Poble Lliure afirma que la dictadura marroquina utilitza tant la població marroquina com el poble sahrauí, que considera ocupat, com a instruments al servei dels seus interessos geopolítics.
Al mateix temps, l'organització sosté que l'Estat espanyol manté una política colonial al continent africà a través dels seus enclavaments i aigües sota sobirania espanyola i considera que aquesta realitat forma part del context que explica les tensions recurrents a la frontera sud.
Crítica a la Unió Europea
Poble Lliure amplia aquesta anàlisi al conjunt de la Unió Europea, a la qual atribueix un paper de continuïtat respecte a les dinàmiques de saqueig colonial sobre els països del sud global.
Segons l'organització, les polítiques migratòries europees no es poden desvincular dels interessos econòmics i geopolítics dels estats membres ni tampoc de la influència que, al seu parer, exerceixen els Estats Units i Israel sobre l'espai mediterrani i el nord d'Àfrica.
Recuperar un missatge de fa quatre dècades
La recuperació del cartell del Moviment en Defensa de la Terra pretén posar de manifest, segons Poble Lliure, que molts dels debats oberts durant la dècada dels vuitanta continuen plenament vigents.
L'organització interpreta que els conflictes migratoris actuals no poden separar-se de les desigualtats econòmiques globals, de les conseqüències del colonialisme i de les estratègies geopolítiques dels estats que intervenen a la regió mediterrània.
Per aquest motiu, defensa que la crisi viscuda aquests dies a Sabta no és un episodi aïllat, sinó l'expressió d'una realitat política més àmplia que afecta les relacions entre Europa i el nord d'Àfrica.