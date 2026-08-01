Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Internacional

Poble Lliure recupera un cartell del MDT de 1986 i el vincula a la crisi migratòria de Sabta

Sabta
Poble Lliure recupera un cartell del MDT de 1986 i el vincula a la crisi migratòria de Sabta

L'organització independentista considera que el missatge del Moviment en Defensa de la Terra manté plena vigència davant la crisi humanitària viscuda aquests dies a Sabta (Ceuta) i critica les polítiques de l'Estat espanyol, el Marroc i la Unió Europea

01/08/2026 Internacional

Poble Lliure ha recuperat un cartell editat pel Moviment en Defensa de la Terra (MDT) l'any 1986 per reivindicar-ne la vigència arran de la crisi humanitària registrada aquests dies a Sabta (Ceuta).

L'organització independentista sosté que el missatge del cartell, elaborat fa quaranta anys, continua interpel·lant l'actualitat política i considera que els moviments migratoris a la Mediterrània no es poden entendre únicament des d'una perspectiva fronterera o de seguretat, sinó també des dels condicionants polítics, econòmics i geoestratègics que els expliquen.

Una lectura geopolítica de la crisi

En una sèrie de missatges difosos aquest dissabte, Poble Lliure afirma que la dictadura marroquina utilitza tant la població marroquina com el poble sahrauí, que considera ocupat, com a instruments al servei dels seus interessos geopolítics.

Al mateix temps, l'organització sosté que l'Estat espanyol manté una política colonial al continent africà a través dels seus enclavaments i aigües sota sobirania espanyola i considera que aquesta realitat forma part del context que explica les tensions recurrents a la frontera sud.

Crítica a la Unió Europea

Poble Lliure amplia aquesta anàlisi al conjunt de la Unió Europea, a la qual atribueix un paper de continuïtat respecte a les dinàmiques de saqueig colonial sobre els països del sud global.

Segons l'organització, les polítiques migratòries europees no es poden desvincular dels interessos econòmics i geopolítics dels estats membres ni tampoc de la influència que, al seu parer, exerceixen els Estats Units i Israel sobre l'espai mediterrani i el nord d'Àfrica.

Recuperar un missatge de fa quatre dècades

La recuperació del cartell del Moviment en Defensa de la Terra pretén posar de manifest, segons Poble Lliure, que molts dels debats oberts durant la dècada dels vuitanta continuen plenament vigents.

L'organització interpreta que els conflictes migratoris actuals no poden separar-se de les desigualtats econòmiques globals, de les conseqüències del colonialisme i de les estratègies geopolítiques dels estats que intervenen a la regió mediterrània.

Per aquest motiu, defensa que la crisi viscuda aquests dies a Sabta no és un episodi aïllat, sinó l'expressió d'una realitat política més àmplia que afecta les relacions entre Europa i el nord d'Àfrica.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. De la Ciutadella a Via Laietana: els símbols del poder no cauen sols
  2. Via Laietana 43 torna a omplir-se per exigir la sortida de la Policia espanyola
  3. Mataró homenatjarà Joan Peiró en el 84è aniversari del seu afusellament pel franquisme
  4. La CACGi denuncia la investigació del seu portaveu pels fets de la protesta d'Empúries
  5. Creix la pressió perquè dimiteixi el delegat del govern espanyol a les Illes
  6. Mor Josep Vilarasau i Salat
  7. La XXXIX Pujada al Port de Salau reivindicarà el Pirineu com a espai d'unió entre Catalunya i Occitània
  8. USTEC denuncia que el Govern va ocultar les incidències de PISA mentre promocionava l'informe de l'OCDE
  9. Panem et circenses
  10. L'Assemblea Sobiranista de Mallorca vincula la massificació turística amb el «model colonial» de l'Estat espanyol
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid