"Menorca per viure", una crida col·lectiva per una illa viva i amb futur

La publicació Revista Posidònia s’ha fet ressò aquests dies de la convocatòria "Menorca per viure", un lema que vol reforçar el caràcter participatiu, social i reivindicatiu de la Diada del Poble de Menorca, que se celebra cada 17 de gener.
Tal com recull Posidònia, "Menorca per viure" és el lema impulsat per Més per Menorca, una formació de caire ecologista, d’esquerres i insularista, amb l’objectiu de posar al centre el debat sobre el futur de l’illa més enllà dels actes institucionals tradicionals.
L’acte inclou la lectura d’un manifest, espais de música i una trobada d’entitats socials, culturals i cíviques, amb la voluntat de generar un missatge compartit en defensa d’una Menorca viva, cohesionada i amb futur. La convocatòria vol esdevenir un punt de trobada per a col·lectius i persones compromeses amb el territori, la llengua, la justícia social i la sostenibilitat.
Segons destaca Revista Posidònia, la idea central de la iniciativa és reforçar la participació ciutadana i el compromís col·lectiu amb el futur de Menorca, en un context marcat pels debats sobre el model turístic, l’accés a l’habitatge, la preservació del territori i la identitat cultural de l’illa.
Amb aquest ressò mediàtic, "Menorca per viure" es consolida com una crida a viure la Diada del Poble de Menorca no només com una commemoració simbòlica, sinó com una jornada de reflexió i mobilització popular al servei d’un projecte d’illa pensat des de la gent i per a la gent.
Crítiques a la politització de l’acte institucional
En el mateix context, Més per Menorca ha denunciat la politització reiterada de l’acte institucional de la Diada per part del Partit Popular i ha considerat una provocació la tria d’una figura aliena a Menorca i contrària als valors que representa la Diada del poble menorquí. El partit menorquinista expressa el seu rebuig frontal a la decisió de l’equip de govern del PP al Consell Insular de Menorca de designar Marcos de Quinto com a conferenciant institucional d’enguany.
Segons Més per Menorca, un any més el PP utilitza un acte que hauria de ser de trobada, consens i reivindicació col·lectiva per imposar una visió ideològica concreta, buidant-lo del seu sentit original. Recorden que l’any passat ja es va convidar l’expresident del PP al Consell Insular, Joan Huguet, i que enguany es repeteix la mateixa estratègia de politització partidista.
El partit denuncia que Marcos de Quinto no té cap vinculació amb Menorca, ni personal, ni professional ni cultural, i que no representa la realitat menorquina ni els valors històrics del poble. Assenyalen especialment la seva visió ultracapitalista i les seves posicions sobre sobirania i colonialisme, citant declaracions públiques sobre Groenlàndia que, segons el partit, tracten pobles i territoris com a mercaderies.
Per tot plegat, Més per Menorca reclama que la Diada del Poble de Menorca sigui un espai de representació plural, arrelat a la realitat menorquina i coherent amb els valors de justícia social, dignitat, autogovern i respecte entre pobles que defineixen la ciutadania de l’illa.