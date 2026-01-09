Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Política

"Menorca per viure", una crida col·lectiva per una illa viva i amb futur

Diada 17-G
"Menorca per viure", una crida col·lectiva per una illa viva i amb futur

La idea central de la iniciativa és reforçar la participació ciutadana i el compromís col·lectiu amb el futur de Menorca, en un context marcat pels debats sobre el model turístic, l’accés a l’habitatge, la preservació del territori i la identitat cultural de l’illa.

09/01/2026 Política

La publicació Revista Posidònia s’ha fet ressò aquests dies de la convocatòria "Menorca per viure", un lema que vol reforçar el caràcter participatiu, social i reivindicatiu de la Diada del Poble de Menorca, que se celebra cada 17 de gener.

Tal com recull Posidònia, "Menorca per viure" és el lema impulsat per Més per Menorca, una formació de caire ecologista, d’esquerres i insularista, amb l’objectiu de posar al centre el debat sobre el futur de l’illa més enllà dels actes institucionals tradicionals.

L’acte inclou la lectura d’un manifest, espais de música i una trobada d’entitats socials, culturals i cíviques, amb la voluntat de generar un missatge compartit en defensa d’una Menorca viva, cohesionada i amb futur. La convocatòria vol esdevenir un punt de trobada per a col·lectius i persones compromeses amb el territori, la llengua, la justícia social i la sostenibilitat.

Segons destaca Revista Posidònia, la idea central de la iniciativa és reforçar la participació ciutadana i el compromís col·lectiu amb el futur de Menorca, en un context marcat pels debats sobre el model turístic, l’accés a l’habitatge, la preservació del territori i la identitat cultural de l’illa.

Amb aquest ressò mediàtic, "Menorca per viure" es consolida com una crida a viure la Diada del Poble de Menorca no només com una commemoració simbòlica, sinó com una jornada de reflexió i mobilització popular al servei d’un projecte d’illa pensat des de la gent i per a la gent.

Crítiques a la politització de l’acte institucional

En el mateix context, Més per Menorca ha denunciat la politització reiterada de l’acte institucional de la Diada per part del Partit Popular i ha considerat una provocació la tria d’una figura aliena a Menorca i contrària als valors que representa la Diada del poble menorquí. El partit menorquinista expressa el seu rebuig frontal a la decisió de l’equip de govern del PP al Consell Insular de Menorca de designar Marcos de Quinto com a conferenciant institucional d’enguany.

Segons Més per Menorca, un any més el PP utilitza un acte que hauria de ser de trobada, consens i reivindicació col·lectiva per imposar una visió ideològica concreta, buidant-lo del seu sentit original. Recorden que l’any passat ja es va convidar l’expresident del PP al Consell Insular, Joan Huguet, i que enguany es repeteix la mateixa estratègia de politització partidista.

El partit denuncia que Marcos de Quinto no té cap vinculació amb Menorca, ni personal, ni professional ni cultural, i que no representa la realitat menorquina ni els valors històrics del poble. Assenyalen especialment la seva visió ultracapitalista i les seves posicions sobre sobirania i colonialisme, citant declaracions públiques sobre Groenlàndia que, segons el partit, tracten pobles i territoris com a mercaderies.

Per tot plegat, Més per Menorca reclama que la Diada del Poble de Menorca sigui un espai de representació plural, arrelat a la realitat menorquina i coherent amb els valors de justícia social, dignitat, autogovern i respecte entre pobles que defineixen la ciutadania de l’illa.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Oriol de Fàbregues qüestiona el relat del 1714 i reivindica la vigència de les Constitucions catalanes
  2. La clandestinitat ignorada: Rafael Renyé, àlies Aleix Renyé
  3. Contra lespoli i els atacs a la llengua, Mallorca reivindica autodeterminació
  4. Fa 50 anys una alenada daire fresc va recórrer els Països Catalans
  5. La pagesia torna a tallar carreteres arreu de Catalunya contra les polítiques que ofeguen el camp
  6. La CUP, un any després del Garbí
  7. El Correllengua Agermanat posa en marxa una web per difondre la iniciativa arreu dels Països Catalans
  8. Els Pastorets de lEstany
  9. Delcy Rodríguez jura la presidència de Veneçuela pel país per Chávez, per Bolívar i pel seu pare assassinat
  10. Una societat de xais
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid