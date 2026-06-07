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Menorca alça la veu contra un model turístic que expulsa els residents

Turisme Massiu
Menorca alça la veu contra un model turístic que expulsa els residents

La campanya Via Menorca, que impulsa dl Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa de Menorca (GOB Menorca, ha convocat  una mobilització el 13 de juny per denunciar els efectes de la massificació turística sobre l'habitatge, el territori i les condicions de vida de la població resident. Les impulsores alerten que el creixement descontrolat del turisme està convertint l'illa en un lloc per visitar, però cada vegada més difícil per viure-hi.

07/06/2026 Educació
La campanya Via Menorca ha convocat una mobilització per denunciar els efectes de la massificació turística sobre l'habitatge, el territori i les condicions de vida de la població resident. Les impulsores alerten que el creixement descontrolat del turisme està convertint l'illa en un lloc per visitar, però cada vegada més difícil per viure-hi.

La campanya Via Menorca ha fet una crida a la mobilització sota el lema «Estem fartes» per denunciar les conseqüències del model turístic actual sobre l'habitatge i la vida quotidiana a l'illa. Segons l'entitat, Menorca ha assolit un nivell de pressió turística que dificulta cada vegada més l'accés a un habitatge digne i accentua els desequilibris socials i territorials.

Actualment, l'illa compta amb prop de 114.000 places turístiques, de les quals unes 54.000 corresponen a hotels i apartaments i unes 60.000 a habitatges destinats a l'allotjament turístic, tant amb llicència com sense. La plataforma assenyala que el nombre de visitants ha augmentat prop d'un 80% en els darrers quinze anys, una evolució que ha incrementat la demanda d'allotjament i ha afavorit la conversió de nombrosos habitatges en negocis turístics.

Les impulsores de la campanya alerten que aquesta situació provoca una pressió creixent sobre el mercat residencial, encarint els preus i dificultant que moltes persones puguin viure a l'illa. També denuncien que la necessitat de mà d'obra vinculada al sector turístic conviu amb la manca d'habitatges assequibles per als treballadors i treballadores.

Un altre dels aspectes que preocupa és la concentració de la propietat immobiliària. Segons dades del Cadastre citades per Via Menorca, a l'illa hi ha 2.724 habitatges en mans de propietaris amb onze o més immobles, una situació que, segons la plataforma, contribueix a l'especulació i a la mercantilització de l'habitatge.

La campanya també posa el focus en l'augment de les segones residències i en la reducció progressiva dels habitatges destinats a residència habitual. Si l'any 2011 prop del 70% dels habitatges de Menorca eren principals, una dècada més tard aquest percentatge ha disminuït de manera significativa, mentre creixen els usos turístics i estacionals.

Davant aquest escenari, Via Menorca reclama un debat profund sobre el futur de l'illa i defensa la necessitat de replantejar un model econòmic que considera insostenible. Les organitzadores de la mobilització sostenen que Menorca és un territori limitat i que no pot continuar basant el seu desenvolupament en un creixement turístic permanent, mentre augmenten les dificultats per accedir a l'habitatge i mantenir unes condicions de vida dignes per a la població resident.

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