Menorca alça la veu contra un model turístic que expulsa els residents

La campanya Via Menorca ha fet una crida a la mobilització sota el lema «Estem fartes» per denunciar les conseqüències del model turístic actual sobre l'habitatge i la vida quotidiana a l'illa. Segons l'entitat, Menorca ha assolit un nivell de pressió turística que dificulta cada vegada més l'accés a un habitatge digne i accentua els desequilibris socials i territorials.
Actualment, l'illa compta amb prop de 114.000 places turístiques, de les quals unes 54.000 corresponen a hotels i apartaments i unes 60.000 a habitatges destinats a l'allotjament turístic, tant amb llicència com sense. La plataforma assenyala que el nombre de visitants ha augmentat prop d'un 80% en els darrers quinze anys, una evolució que ha incrementat la demanda d'allotjament i ha afavorit la conversió de nombrosos habitatges en negocis turístics.
Les impulsores de la campanya alerten que aquesta situació provoca una pressió creixent sobre el mercat residencial, encarint els preus i dificultant que moltes persones puguin viure a l'illa. També denuncien que la necessitat de mà d'obra vinculada al sector turístic conviu amb la manca d'habitatges assequibles per als treballadors i treballadores.
Un altre dels aspectes que preocupa és la concentració de la propietat immobiliària. Segons dades del Cadastre citades per Via Menorca, a l'illa hi ha 2.724 habitatges en mans de propietaris amb onze o més immobles, una situació que, segons la plataforma, contribueix a l'especulació i a la mercantilització de l'habitatge.
La campanya també posa el focus en l'augment de les segones residències i en la reducció progressiva dels habitatges destinats a residència habitual. Si l'any 2011 prop del 70% dels habitatges de Menorca eren principals, una dècada més tard aquest percentatge ha disminuït de manera significativa, mentre creixen els usos turístics i estacionals.
Davant aquest escenari, Via Menorca reclama un debat profund sobre el futur de l'illa i defensa la necessitat de replantejar un model econòmic que considera insostenible. Les organitzadores de la mobilització sostenen que Menorca és un territori limitat i que no pot continuar basant el seu desenvolupament en un creixement turístic permanent, mentre augmenten les dificultats per accedir a l'habitatge i mantenir unes condicions de vida dignes per a la població resident.