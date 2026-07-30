PSC, PP i Vox veten la compareixença de Pablo Hasél a la comissió del Parlament sobre el sistema penitenciari

El grup de treball sobre millores penitenciàries del Parlament de Catalunya no escoltarà finalment el testimoni del raper i pres polític Pablo Hasél. La seva compareixença, proposada per la Xarxa Dret i Presó, ha estat rebutjada pels vots del PSC, el PP i Vox, mentre que ERC, els Comuns, Junts i la CUP hi han votat a favor.
La decisió s'ha pres en el marc de la definició de les compareixences previstes al grup de treball, dependent de la Comissió de Justícia i Qualitat Democràtica, que estudia possibles millores del sistema penitenciari.
Segons ha denunciat la Xarxa Dret i Presó, la proposta de compareixences incloïa persones expertes, professionals, investigadors, familiars de persones privades de llibertat i també Pablo Hasél, en la seva condició d'intern en un centre penitenciari.
En un comunicat difós aquest dilluns, la plataforma considera que la presència d'Hasél era "imprescindible" per aportar una visió directa sobre les condicions de vida a les presons catalanes. Recorda que la Constitució garanteix el dret de petició i defensa que el Parlament hauria de poder escoltar les persones afectades quan s'analitzen qüestions especialment sensibles, com ara l'ús de les contencions mecàniques, el règim d'aïllament o l'atenció sanitària als centres penitenciaris.
La Xarxa Dret i Presó qualifica la decisió de la majoria del grup de treball d'"injustificada" i assegura que resulta difícil analitzar la realitat penitenciària sense comptar amb el testimoni directe d'una persona privada de llibertat. Al seu parer, el veto impedeix disposar d'una perspectiva de primera mà sobre el funcionament quotidià dels centres penitenciaris.
En la mateixa línia s'ha expressat Alerta Solidària, que a través de les xarxes socials s'ha preguntat "qui té por d'escoltar-lo?" i ha remarcat que Hasél ha passat per dos centres penitenciaris i pot aportar la seva experiència sobre les condicions d'higiene, el tracte sanitari i la realitat de la vida a la presó.
Les entitats impulsores del comunicat adverteixen que aquesta decisió dificulta l'obertura d'un debat rigorós, plural i fonamentat sobre el sistema penitenciari català, just quan el Parlament treballa en possibles reformes per millorar els drets de les persones privades de llibertat.
La Xarxa Dret i Presó està integrada per organitzacions com Alerta Solidària, Arran Advocades, l'Associació de Famílies de Presos a Catalunya, l'Observa, l'Institut de Drets Humans de Catalunya, Irídia, Justícia i Pau, l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la UB, la Xarxa Antirepressió de Famílies de Detingudes i IACTA Cooperativa d'Advocades.