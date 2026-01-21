Llibertat.cat
La Diada del Poble de Menorca va reivindicar el dret a viure dignament a lilla

La llengua i la cultura també van ocupar un lloc central en el manifest, que va defensar “la llengua i la cultura que uneixen el poble menorquí” i va reclamar el dret a viure plenament en menorquí —el català de Menorca— com a element clau de cohesió social i identitat col·lectiva.

21/01/2026 Política

Més d’un centenar de persones es van concentrar diumenge dalt del Toro amb motiu de la Diada del Poble de Menorca, en una mobilització impulsada per Més per Menorca per reclamar el dret a viure dignament a l’illa i defensar drets socials fonamentals com l’accés a l’habitatge, el suport a la pagesia i la protecció de la llengua i la cultura pròpies.

L’actriu Laura Pons va llegir el manifest del moviment “Menorca per viure”, que va situar l’habitatge com una de les principals urgències socials. El text va afirmar literalment: “Defensam l’accés a un habitatge assequible”, denunciant que l’augment dels preus i l’especulació immobiliària dificulten cada vegada més que els menorquins i menorquines puguin continuar vivint a l’illa.

Pel que fa al territori i al model econòmic, el manifest va reivindicar que “el camp ha de ser per a la pagesia, no per a especuladors”, subratllant el paper clau de la pagesia en la sobirania alimentària i en la preservació del paisatge i l’equilibri ambiental de Menorca.

La llengua i la cultura també van tenir un paper central en la lectura del manifest, que va defensar “la llengua i la cultura que uneixen el poble menorquí” i el dret a viure plenament en menorquí —el català de Menorca— com a element essencial de cohesió social i identitat col·lectiva.

Durant l’acte, es va alertar del risc que Menorca esdevingui només “un indret d’estiueig per a grans fortunes” i es va reclamar que continuï sent “un territori on hi viu gent”, amb condicions materials i socials que permetin arrelar-hi i construir-hi un futur digne.

