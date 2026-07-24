USTEC denuncia que el Govern va ocultar les incidències de PISA mentre promocionava l'informe de l'OCDE

USTEC·STEs (IAC) ha acusat el Govern de la Generalitat d'haver ocultat durant mesos les incidències detectades en la mostra catalana de les proves PISA 2025, tot i que, segons el sindicat, ja en tenia coneixement des del mes de març. La denúncia arriba després que s'hagi fet públic que els resultats de Catalunya no seran comparables internacionalment a causa de defectes en la mostra.
Segons USTEC, l'Executiu va destinar 1,5 milions d'euros al conveni amb l'OCDE i el passat 6 de juliol va organitzar un acte de presentació de les recomanacions d'aquest organisme quan ja coneixia les irregularitats en les proves. El sindicat considera que la publicació de la incidència a finals de juliol evidencia una manca de transparència i denuncia que el Govern ha intentat presentar el cas com una simple incidència tècnica.
L'organització recorda que fa anys que qüestiona el paper de PISA i de l'OCDE en la definició de les polítiques educatives, i sosté que una prova que deixa fora una part de l'alumnat més vulnerable no pot reflectir fidelment la realitat del sistema educatiu. També vincula aquest episodi amb altres problemes de gestió registrats en els darrers anys en processos com les adjudicacions, les oposicions o la borsa docent.
Davant aquesta situació, USTEC reclama una auditoria independent, l'assumpció de responsabilitats polítiques i la rescissió del conveni amb l'OCDE. El sindicat insisteix que les prioritats han de ser reprendre la negociació amb la comunitat educativa, reforçar les plantilles, reduir les ràtios, avançar en l'educació inclusiva i incrementar el finançament fins al 6% del PIB. En aquest context, ha refermat la convocatòria de vaga educativa prevista per al 8 de setembre.