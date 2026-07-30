La Fundació Enllaç mantindrà el casal obert durant tot l'agost amb activitats per combatre la soledat i la calor

La Fundació Enllaç mantindrà obertes les portes del seu casal durant tot el mes d'agost per continuar oferint activitats adreçades a la gent gran del col·lectiu LGTBIQ+ i garantir un espai de trobada en un període en què moltes persones pateixen especialment la soledat i les elevades temperatures.
La seu de l'entitat, situada al carrer Rosselló, 328, al barri de la Dreta de l'Eixample de Barcelona, obrirà totes les tardes laborables de 16 a 20 hores i, a partir de la segona quinzena d'agost, també els matins. Les instal·lacions climatitzades funcionen, a més, com a refugi climàtic tant per als usuaris de la fundació com per als veïns que necessitin protegir-se de la calor.
La programació d'aquest estiu inclou diverses activitats culturals i de socialització. La primera setmana d'agost es projectarà la sèrie Ravalejar, protagonitzada per Enric Auquer i ambientada al barri del Raval, que aborda temes com la pressió immobiliària i l'especulació urbanística. Les projeccions es faran els dies 3, 4 i 5 d'agost a partir de les cinc de la tarda.
La setmana següent serà el torn de la sèrie dramàtica polonesa Proud, amb sessions els dies 10, 12 i 13 d'agost, mentre que els dies 17 i 18 es podrà veure Una perra andaluza.
Conversa, música i comunitat
El programa també manté les trobades de conversa en anglès i francès, conduïdes per persones voluntàries de la fundació, previstes per als dies 19 i 26 d'agost. A més, els dies 24, 28 i 31 hi haurà espais de conversa informal oberts als assistents.
Un dels actes més destacats serà el Cor de Divas, previst per al divendres 14 d'agost. La jornada combinarà un recorregut musical dedicat a grans icones de la cançó amb un karaoke participatiu que inclourà premis per als participants i servirà per acomiadar la temporada abans de la represa habitual de les activitats.
Un espai obert durant l'estiu
La Fundació Enllaç destaca que mantenir el casal actiu durant l'agost respon a la voluntat d'oferir un espai segur i de convivència a les persones que passen l'estiu a Barcelona o a l'àrea metropolitana, evitant l'aïllament que sovint afecta la gent gran durant aquest període.
Amb aquesta programació, l'entitat reforça el seu paper com a punt de trobada de referència per a la gent gran LGTBIQ+, alhora que consolida el casal com un equipament de proximitat obert al barri, on la cultura, la socialització i el suport mutu esdevenen eines per promoure el benestar i combatre tant la soledat com els efectes de les onades de calor.