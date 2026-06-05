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5a setmana de vaga indefinida a les Biblioteques amb noves mobilitzacions

Biblioteques en lluita
5a setmana de vaga indefinida a les Biblioteques amb noves mobilitzacions

Les treballadores mantenen la protesta, denuncien la manca d'acord amb l'Ajuntament i preparen noves accions de suport durant els pròxims dies

23/06/2026 Drets i Llibertats
La vaga indefinida de les treballadores de les biblioteques de Barcelona ha entrat en la seva cinquena setmana amb nous tancaments d'equipaments i la convocatòria de noves accions per visibilitzar el conflicte laboral.

A través de les xarxes socials, les vaguistes han destacat que el seguiment continua actiu i que la plantilla es manté mobilitzada. «Encetem la 5a setmana de vaga indefinida amb un bon grapat de biblios tancades ja de bon matí. Les treballadores estem organitzades i seguirem», han afirmat, tot assenyalant que «la pilota està a la teulada de l'Ajuntament».

Paral·lelament, la plataforma Defensem Biblios ha anunciat la seva participació aquest cap de setmana en diversos actes públics, com la Diada per l'Alliberament Sexual i de Gènere i l'Escola d'Estiu Joan Liébana, on continuaran explicant les seves reivindicacions i recaptant fons per sostenir la vaga.

Les treballadores també han reivindicat la seva trajectòria al servei de la ciutadania. «25 anys de servei públic no es poden ignorar. Som la força que sosté les biblioteques i no ens aturarem fins a aconseguir la dignitat que ens mereixem», han manifestat.

Després de més d'un mes de mobilitzacions, el conflicte continua sense resoldre's i les treballadores mantenen la pressió sobre l'Ajuntament perquè atengui les seves demandes laborals.

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