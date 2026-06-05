5a setmana de vaga indefinida a les Biblioteques amb noves mobilitzacions

A través de les xarxes socials, les vaguistes han destacat que el seguiment continua actiu i que la plantilla es manté mobilitzada. «Encetem la 5a setmana de vaga indefinida amb un bon grapat de biblios tancades ja de bon matí. Les treballadores estem organitzades i seguirem», han afirmat, tot assenyalant que «la pilota està a la teulada de l'Ajuntament».
Paral·lelament, la plataforma Defensem Biblios ha anunciat la seva participació aquest cap de setmana en diversos actes públics, com la Diada per l'Alliberament Sexual i de Gènere i l'Escola d'Estiu Joan Liébana, on continuaran explicant les seves reivindicacions i recaptant fons per sostenir la vaga.
Les treballadores també han reivindicat la seva trajectòria al servei de la ciutadania. «25 anys de servei públic no es poden ignorar. Som la força que sosté les biblioteques i no ens aturarem fins a aconseguir la dignitat que ens mereixem», han manifestat.
Després de més d'un mes de mobilitzacions, el conflicte continua sense resoldre's i les treballadores mantenen la pressió sobre l'Ajuntament perquè atengui les seves demandes laborals.
Aquest cap de setmana tornarem a parlar del conflicte laboral a les biblios. On?— Defensem Biblios Bcn (@defensembiblios) June 23, 2026
🏳️🌈Divendres 26, a la Diada per l'Alliberament sexual i de gènere🏳️⚧️
🔴⚫️Dissabte 27 i diumenge 28, a l'Escola d'estiu Joan Liébana🟠🟠
Dissabte i/o diumenge vendrem samarretes i bosses! pic.twitter.com/t3lRVTECPE
Encetem la 5a setmana de vaga indefinida amb un bon grapat de biblios tancades ja de bon matí. Les treballadores estem organitzades i seguirem. La pilota està a la teulada de ľ @bcn_ajuntament 🔥 https://t.co/AkQtBXsnPc— Isabel Marcos (@ioteruelo) June 22, 2026