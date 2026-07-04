Defensem les Biblioteques de Barcelona reivindica la cultura pública amb perspectiva feminista

El col·lectiu Defensem les Biblioteques de Barcelona va participar aquest divendres en la xerrada «Orgull LGBTIQ+ revolucionari i antifeixista», organitzada pel col·lectiu feminista Lliures i Combatives al local del Servei Civil Internacional, al barri del Raval de Barcelona.
La seva intervenció es va centrar en la defensa de les biblioteques públiques des d'una perspectiva de gènere, posant de manifest que aquests equipaments són molt més que espais de lectura: constitueixen serveis públics essencials per garantir l'accés universal al coneixement, fomentar el pensament crític i assegurar una cultura accessible, inclusiva i lliure de discriminacions.
Durant l'acte, les representants del col·lectiu van exposar la campanya que impulsen des de fa mesos per denunciar la precarització de les biblioteques de Barcelona. Entre les seves reivindicacions destaquen la necessitat d'incrementar les plantilles, millorar les condicions laborals, reforçar el paper de les biblioteques com a equipaments de proximitat i garantir que puguin desenvolupar plenament la seva funció social, educativa i cultural.
La participació de Defensem les Biblioteques s'emmarcava en una jornada dedicada a compartir experiències de mobilització des dels moviments feminista, LGBTIQ+ i antifeixista. Els organitzadors van plantejar la defensa dels serveis públics, dels drets socials i de la cultura com a elements inseparables de la lluita per una societat més justa i democràtica.
L'acte va reunir activistes de diferents àmbits socials i va posar en relleu la importància de teixir aliances entre col·lectius per afrontar les diverses formes de precarització i discriminació, així com per reivindicar uns serveis públics de qualitat al servei de tota la ciutadania.