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La plantilla de Biblioteques de Barcelona denuncia que l'Ajuntament continua sense negociar després de dotze setmanes de vaga

Vaga de Biblioteques
La plantilla de Biblioteques de Barcelona denuncia que l'Ajuntament continua sense negociar després de dotze setmanes de vaga

Els treballadors asseguren que ja acumulen més de 4.200 jornades de vaga i mantenen l'aturada indefinida per reclamar una negociació efectiva, més personal i la millora d'un servei públic que consideren en risc.

12/07/2026 Drets i Llibertats

La plantilla de Biblioteques de Barcelona denuncia que el conflicte laboral continua enquistat després de dotze setmanes de vaga, set de les quals en forma d'aturada indefinida diària. Segons el col·lectiu Defensem Biblios BCN, els treballadors acumulen ja més de 4.200 jornades de vaga, mentre l'Ajuntament de Barcelona continua sense obrir una negociació efectiva que permeti desencallar el conflicte.

Els treballadors asseguren que la mobilització respon a una situació de precarietat estructural que afecta el conjunt de la xarxa de biblioteques municipals. Entre les seves principals reivindicacions hi ha la cobertura de les vacants, l'ampliació de les plantilles, la reducció de la temporalitat i de la sobrecàrrega de treball, així com la millora de les condicions laborals.

La plantilla sosté que aquestes mancances no només repercuteixen en els professionals, sinó també en la qualitat del servei que reben els usuaris. En aquest sentit, defensa que les biblioteques són un servei públic essencial de proximitat i reclama els recursos necessaris perquè puguin desenvolupar amb garanties les seves funcions culturals, educatives i de cohesió social.

Des de Defensem Biblios BCN lamenten que, malgrat dotze setmanes de mobilitzacions i més de 4.200 jornades de vaga acumulades, el govern municipal no hagi fet cap pas per obrir una negociació real. Per aquest motiu, asseguren que mantindran la vaga indefinida fins que l'Ajuntament presenti propostes concretes que donin resposta a les reivindicacions de la plantilla.

El conflicte, que ja supera els tres mesos de durada, s'ha convertit en una de les mobilitzacions laborals més prolongades dels darrers anys dins els serveis culturals municipals de Barcelona i manté oberta la reclamació d'un reforç de les biblioteques públiques com a equipaments bàsics al servei dels barris.

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