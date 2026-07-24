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Les treballadores de les biblioteques de Barcelona porten al ple municipal la denúncia contra la repressió

Vaga de biblioteques
Les treballadores de les biblioteques de Barcelona porten al ple municipal la denúncia contra la repressió

Defensem Biblios BCN exigeix al govern del PSC que obri una negociació real per resoldre el conflicte laboral i retiri les sancions i les denúncies penals relacionades amb la vaga

24/07/2026 Drets i Llibertats

Representants de les treballadores i usuàries de les biblioteques de Barcelona han assistit aquest divendres al ple municipal per denunciar la manca de negociació de l’Ajuntament, el menyspreu del govern del PSC envers el servei i la resposta repressiva contra les mobilitzacions de la plantilla.

El col·lectiu Defensem Biblios BCN ha reclamat al consistori que abandoni la seva actitud de bloqueig i obri una negociació que permeti solucionar el conflicte laboral. També ha exigit la retirada de les sancions administratives i de les denúncies penals relacionades amb les protestes de la vaga de biblioteques.

La presència de les treballadores i de les persones que donen suport a la mobilització s’ha trobat amb dificultats per accedir al ple. Tot i això, algunes de les participants han aconseguit entrar a la sala per fer visible la protesta i traslladar directament les reivindicacions al govern municipal.

«Seguirem defensant les nostres biblioteques i les seves treballadores», han remarcat les participants, que acusen l’Ajuntament de respondre amb sancions i denúncies a un conflicte que, segons denuncien, hauria d’abordar-se mitjançant el diàleg i la negociació col·lectiva.

La CUP Barcelona ha expressat el seu suport a les reivindicacions i ha exigit al govern municipal que deixi de «mirar cap a una altra banda», negociï amb les treballadores i garanteixi unes condicions laborals dignes. La formació considera que Barcelona no es pot permetre debilitar una de les xarxes públiques i culturals més importants de la ciutat.

El conflicte continua obert davant la manca d’avenços entre l’Ajuntament i les representants laborals. Les treballadores mantenen la reclamació d’una negociació efectiva que permeti millorar les condicions del servei i posar fi a la via sancionadora contra les mobilitzacions.

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