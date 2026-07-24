Les treballadores de les biblioteques de Barcelona porten al ple municipal la denúncia contra la repressió

Representants de les treballadores i usuàries de les biblioteques de Barcelona han assistit aquest divendres al ple municipal per denunciar la manca de negociació de l’Ajuntament, el menyspreu del govern del PSC envers el servei i la resposta repressiva contra les mobilitzacions de la plantilla.
El col·lectiu Defensem Biblios BCN ha reclamat al consistori que abandoni la seva actitud de bloqueig i obri una negociació que permeti solucionar el conflicte laboral. També ha exigit la retirada de les sancions administratives i de les denúncies penals relacionades amb les protestes de la vaga de biblioteques.
La presència de les treballadores i de les persones que donen suport a la mobilització s’ha trobat amb dificultats per accedir al ple. Tot i això, algunes de les participants han aconseguit entrar a la sala per fer visible la protesta i traslladar directament les reivindicacions al govern municipal.
«Seguirem defensant les nostres biblioteques i les seves treballadores», han remarcat les participants, que acusen l’Ajuntament de respondre amb sancions i denúncies a un conflicte que, segons denuncien, hauria d’abordar-se mitjançant el diàleg i la negociació col·lectiva.
La CUP Barcelona ha expressat el seu suport a les reivindicacions i ha exigit al govern municipal que deixi de «mirar cap a una altra banda», negociï amb les treballadores i garanteixi unes condicions laborals dignes. La formació considera que Barcelona no es pot permetre debilitar una de les xarxes públiques i culturals més importants de la ciutat.
El conflicte continua obert davant la manca d’avenços entre l’Ajuntament i les representants laborals. Les treballadores mantenen la reclamació d’una negociació efectiva que permeti millorar les condicions del servei i posar fi a la via sancionadora contra les mobilitzacions.
Avui hem assistit al Ple per denunciar:— Defensem Biblios Bcn (@defensembiblios) July 24, 2026
❌️manca de NEGOCIACIÓ de l'Ajuntament
❌️REPRESSIÓ
❌️MENYSPREU del PSC cap a la ciutadania i el servei de Biblioteques
Exigim negociació per solucionar el conflicte i retirada de sancions i denúncies penals x la #vagabiblioteques pic.twitter.com/iXEjYLTLYT
Exigim al govern municipal que deixi de mirar cap a una altra banda, obri una negociació real i garanteixi unes condicions dignes per a les treballadores.— CUP Barcelona ♀ (@CUPBarcelona) July 24, 2026
Barcelona no pot permetre’s debilitar una de les seves xarxes públiques més valuoses. https://t.co/0eOS9KGiKb
Avui hem assistit al Ple per denunciar:— Defensem Biblios Bcn (@defensembiblios) July 24, 2026
❌️manca de NEGOCIACIÓ de l'Ajuntament
❌️REPRESSIÓ
❌️MENYSPREU del PSC cap a la ciutadania i el servei de Biblioteques
Exigim negociació per solucionar el conflicte i retirada de sancions i denúncies penals x la #vagabiblioteques pic.twitter.com/iXEjYLTLYT
Tot i així algunes hem aconseguit entrar. Seguirem defensant les nostres biblioteques i les seves treballadores #defensembibliosbcn https://t.co/R5tZqt64g7 pic.twitter.com/rmPSEL5WWI— Isabel Marcos (@ioteruelo) July 24, 2026