Treballadors de les biblioteques convoquen una bicicletada per denunciar la despesa pública destinada al Tour de França

Amb el lema «Si hi ha diners per al Tour, també n'hi ha d'haver per garantir uns serveis públics dignes i unes condicions laborals justes», els convocants volen aprofitar la projecció mediàtica de l'esdeveniment esportiu per posar sobre la taula la situació que viuen les biblioteques públiques de Barcelona i, en general, els serveis públics.
Segons Defensem Biblios BCN, les administracions destinen importants recursos econòmics a grans esdeveniments mentre continuen pendents reivindicacions relacionades amb la manca de personal, la precarietat laboral i les necessitats de la xarxa de biblioteques. La plataforma defensa que aquestes inversions haurien d'anar acompanyades d'un compromís real per reforçar els serveis públics essencials.
La bicicletada s'emmarca en les mobilitzacions que diversos col·lectius laborals i socials han impulsat durant els darrers mesos per reclamar més recursos per als serveis públics. Amb aquesta acció, els participants volen visualitzar que la promoció internacional de la ciutat no hauria de fer-se a costa de desatendre equipaments que formen part de la vida quotidiana de la ciutadania.
Els convocants fan una crida a participar en la protesta i insisteixen que la seva reivindicació no va dirigida contra el Tour de França com a competició esportiva, sinó contra les prioritats pressupostàries de les administracions, que, al seu entendre, haurien de situar en primer terme la qualitat dels serveis públics i les condicions de les persones que hi treballen.