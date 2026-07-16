La plantilla de Biblioteques de Barcelona denuncia que l'Ajuntament continua sense negociar en plena vaga indefinida

La plantilla de Biblioteques de Barcelona ha denunciat que l'Ajuntament continua sense reprendre les negociacions per resoldre el conflicte laboral que manté la xarxa en vaga indefinida des del 26 de maig. Segons el col·lectiu Defensem Biblios BCN, l'última reunió entre les parts es va celebrar el 16 de juny i, des d'aleshores, no s'ha produït cap nou contacte per desencallar la situació.
En un missatge difós aquest dijous, els treballadors acusen el govern municipal del PSC de mostrar «indiferència davant la interrupció del servei de les biblioteques», i recorden que aquests equipaments exerceixen una funció social que va molt més enllà del préstec de llibres, especialment durant els mesos d'estiu, quan també formen part de la xarxa de refugis climàtics de la ciutat.
El col·lectiu també adverteix que el seguiment de la vaga continua condicionant l'obertura dels equipaments. Recorda que el personal es pot adherir a l'aturada en qualsevol moment de la jornada i, per tant, no es pot garantir que una biblioteca romangui oberta durant tot el dia. Aquest dimecres, per exemple, la biblioteca de Nou Barris va haver de tancar durant la tarda a conseqüència del seguiment de la vaga.
El conflicte laboral es manté després que la plantilla aprovés, la setmana passada, continuar la vaga indefinida durant tot l'estiu. Els representants dels treballadors denuncien la manca de personal, els horaris que dificulten la conciliació, les diferències laborals respecte a la resta de personal municipal i la manca de voluntat negociadora per part del consistori.
Segons el comitè d'empresa, integrat per la Intersindical i la CGT, la vaga acumula ja més de set setmanes d'aturada indefinida i milers de jornades de protesta, sense que s'hagi produït cap avenç significatiu en les negociacions. Els treballadors insisteixen que continuaran mobilitzats fins que l'Ajuntament obri una negociació efectiva que permeti millorar tant les seves condicions laborals com la qualitat del servei públic que ofereixen les biblioteques de la ciutat.