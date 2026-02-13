Llibertat.cat
CGT Ensenyament reivindica que la vaga del 11F ha estat de tota la comunitat educativa

El sindicat posa en valor la mobilització del personal educatiu no docent dels centres públics, que també ha sortit al carrer per denunciar la precarietat, la manca de recursos i la seva invisibilització dins del sistema educatiu.

13/02/2026 Educació

La CGT Ensenyament ha defensat que la vaga educativa de l’11 de febrer no ha estat exclusiva del professorat, sinó que ha implicat el conjunt de la comunitat educativa, inclòs el personal educatiu no docent dels centres públics.

Segons el sindicat, integradores socials, educadores d’educació especial, tècniques especialistes en educació infantil, fisioterapeutes i altres perfils del personal laboral del Departament d’Educació han secundat la jornada de vaga “colze a colze amb els docents”, reivindicant el seu paper essencial en el funcionament dels centres i en el desplegament d’una escola inclusiva.

Denúncia de precarietat i invisibilització

Des de CGT Ensenyament denuncien que el personal laboral del Departament pateix les mateixes mancances estructurals que el professorat: ràtios elevades, manca de personal, excés de burocràcia, inestabilitat i precarietat laboral. Malgrat ser “imprescindibles” per al sistema educatiu, asseguren que continuen invisibilitzades tant per l’administració com pels mitjans de comunicació.

El sindicat reclama des de fa més de dos anys millores reals de les condicions laborals i salarials, així com la reclassificació professional del Personal d’Atenció Educativa. “De la vocació no podem viure”, remarquen, tot criticant que per part del Departament només han rebut “bones paraules” sense propostes concretes.

Mobilitzacions continuades

La CGT recorda que el passat 29 de gener ja va convocar una vaga específica del personal laboral del Departament d’Educació i que l’11 de febrer aquest col·lectiu s’ha tornat a mobilitzar juntament amb la resta de la comunitat educativa convocada a la vaga, incloent docents, estudiants i personal de lleure educatiu.

