Català a l'escola

Plataforma per la Llengua fa una crida al professorat a unir-se a l’Assemblea de Docents pel Valencià

Plataforma per la Llengua obri un formulari a tots aquells mestres i professors que vulguen formar part de l'Assemblea de Docents pel Valencià, un grup de treball que centra els seus esforços en els àmbits de l'ensenyament i la llengua pròpia. Amb l'objectiu d'aconseguir el 100 % de la docència en valencià, i conscients que cap sistema educatiu fonamentat en el plurilingüisme ho permetrà, l'Assemblea de Docents fa una crida als docents interessats, especialment aquells que es dediquen a Educació Infantil i Formació Professional. Com a membres participaran de les reunions periòdiques, aportaran idees al grup i podran ser voluntaris en les diferents accions que organitze l'entitat.

L'Assemblea de Docents és un grup de mestres i professors, vinculats a Plataforma per la Llengua al País Valencià, que comparteixen la preocupació pels efectes que la Llei Rovira tindrà en l'ensenyament, en la llengua pròpia i en la societat valenciana en el seu conjunt. El grup de treball es va originar al novembre de 2023, quan aparegueren les primeres notícies respecte a la que seria la nova llei educativa impulsada pel govern autonòmic, liderat per Carlos Mazón.

Des de la seua creació, l'Assembla de Docents treballa de manera coordinada, fins i tot abans que s'aprovara la Llei Rovira. En aquesta línia, i al llarg de la seua trajectòria, ha desenvolupat accions, s'ha avançat sempre als esdeveniments i ha presentat al·legacions en tots els tràmits legals possibles.

De fet, quan la consulta sobre la llengua base a l'ensenyament encara no tenia ni data ni forma, Plataforma per la Llengua va emetre un comunicat amb l'argumentari consensuat amb l'Assemblea de Docents sobre els motius per triar valencià, un argumentari que ha acompanyat la campanya «La llengua no es toca» als fullets, a la cartelleria, a les xarxes socials i als carrers. Tant és així que el grup de treball també tenia definit el disseny de la campanya abans que la llei es fera oficial. L'entitat també ha aconseguit que les samarretes verdes amb el lema «La llengua no es toca» omplin els centres educatius i identifiquen el moviment a favor del valencià als centres escolars, i les ha convertides en un símbol de lluita. Així mateix, les banderoles per a penjar als balcons han assolit un altre èxit, ja que van esgotar la seua primera edició en dos dies.

Plataforma per la Llengua, a través de l'Assemblea de Docents, ha organitzat més de mig centenar d'encontres a centres educatius, ajuntaments i universitats arreu del territori, per conscienciar les famílies i animar la ciutadania a denunciar les mancances d'aquesta nova llei educativa, a més de crear cohesió social al voltant de la llengua pròpia.

En aquest sentit, davant una consulta injusta i discriminatòria, que mai no s'hauria d'haver celebrat, Plataforma per la Llengua i el seu grup de treball han estat clau en l'organització per a informar les famílies. Tot i això, els resultats del procés, en aquest context institucional tan desfavorable, representen una fita per a la llengua al País Valencià, fruit del treball de socis i voluntaris com els de l'Assemblea de Docents. Després dels resultats d'aquesta primera consulta, Plataforma per la Llengua ha continuat treballant per garantir el dret de l'alumnat valencià a aprendre en la seua llengua.