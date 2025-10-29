Llibertat.cat
Els docents de Catalunya obren un nou cicle de mobilització i convoquen una manifestació el 15 de novembre

Els sindicats amb representació a la mesa del Departament d’Educació impulsen un nou cicle de mobilitzacions per denunciar la degradació del sistema educatiu públic i exigir millores laborals i més recursos als centres. La primera convocatòria és una manifestació unitària el 15 de novembre a Barcelona.

29/10/2025

Els principals sindicats educatius del país han anunciat l’inici d’un nou procés unitari de mobilitzacions per defensar l’educació pública i forçar el Departament d’Educació a obrir una “negociació real” sobre les condicions laborals del personal docent i no docent.

En un comunicat conjunt, les organitzacions denuncien que el sistema educatiu català porta anys en una situació de deteriorament provocada pel infrafinançament crònic i per polítiques que han comportat “pèrdua de democràcia als centres, inestabilitat de les plantilles i abusos d’interinitat i provisionalitat”.

Recorden que continua incomplerta la Llei d’Educació de Catalunya, que fixa que la inversió ha de ser del 6% del PIB.

Els sindicats alerten que la manca de recursos impacta directament en la qualitat educativa. Assenyalen que hi ha sobrecàrrega laboral, creixement de la burocràcia, manca de personal en moltes especialitats i pèrdua de poder adquisitiu continuada des de 2009, situant el personal educatiu català a la cua de l’Estat en retribucions.

Entre els objectius del nou cicle de mobilització, destaquen:

  • Recuperar el poder adquisitiu i millorar els salaris.

  • Abaixar les ràtios i ampliar plantilles en tots els perfils educatius.

  • Reduir la burocràcia i eliminar tasques que no aporten valor pedagògic.

  • Garantir la democràcia als centres i derogar els decrets de plantilles, autonomia i direccions.

  • Establir currículums negociats i consensuats amb el personal docent.

Per impulsar el moviment, els sindicats insten els centres a organitzar assemblees de claustre i assemblees territorials, i no descarten “vagues sostingudes” si l’administració no escolta les demandes del sector.

Com a primera acció, convoquen una manifestació unitària el 15 de novembre a les 12 h, amb inici a plaça Urquinaona i final a plaça Sant Jaume, a Barcelona-

Segons el comunicat, l’objectiu és “situar noves fites en les millores de les condicions laborals” i defensar l’educació pública com un servei essencial que requereix estabilitat, recursos i participació democràtica.

