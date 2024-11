Aules d'acollida

La CUP exigeix explicacions públiques a Niubó respecte la introducció del castellà a les aules d'acollida

Els independentistes critiquen el «contrasentit» de la mesura i denuncien el silenci de la consellera d’educació o formació i soliciten la seva compareixença en comissió

La CUP vol forçar que la consellera d'Educació i Formació, Esther Niubó, doni explicacions respecte a la introducció d’ensenyament de la llengua castellana en les aules d’acollida. Aquest passat 5 de novembre, es va publicar un Acord de Govern per reforçar el nombre de dotacions de personal docent a les aules d’acollida amb l’objectiu «d’assegurar que l'alumnat nouvingut rep el suport necessari per adquirir competències lingüístiques en català i castellà», segons cita el mateix text. Segons els cupaires, aquesta ha estat una forma d'introduir discretament l’aprenentatge del castellà de forma oficial. Un fet «gravíssim per la forma i el fons» del que la consellera està evitant justificar públicament. Precisament per forçar aquestes explicacions públiques, la CUP ha registrat la sol·licitud de compareixença de la consellera Niubó a la Comissió d’Educació i Formació Professional.



La diputada de la CUP, Laia Estrada, qualifica de contrasentit augmentar les dotacions de personal docent a les aules d'acollida i que l'objectiu sigui ensenyar el castellà, subratllant que la funció de les aules d'acollida és que l'alumnat nouvingut adquireixi les competències en català, com a llengua vehicular i de cohesió.