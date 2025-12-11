Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Res-pública Educació

USTEC·STEs denuncia el bloqueig del Departament dEducació i exigeix la intervenció de la consellera Niubó en plena tancada del personal laboral

ensenyament
USTEC·STEs denuncia el bloqueig del Departament dEducació i exigeix la intervenció de la consellera Niubó en plena tancada del personal laboral

La tancada iniciada ahir per les representants sindicals del personal laboral d’USTEC·STEs (IAC) i tretze delegades més del comitè intercentres continua aquest dijous a la seu del Departament d’Educació i Formació Professional. Les treballadores protesten contra el que consideren un deteriorament sostingut de les condicions laborals del Personal d’Atenció Educativa (PAE) i del personal de llars d’infants públiques.

11/12/2025 Educació

La protesta es va desencadenar després de la reunió mantinguda dimecres amb el director general de Personal i Centres Públics, Josep M. García Balda, i el director de Serveis, Ignasi Simón. Segons USTEC·STEs, la trobada no va aportar cap proposta salarial en ferm i va acabar sense cap acord, fet que va precipitar la tancada que avui supera ja les trenta hores.

Des d’aleshores, cap responsable del Departament s’hauria posat en contacte amb les delegades, fet que el sindicat qualifica “d’inadmissible” i “simptomàtic de l’abandonament” que pateix el col·lectiu laboral. L’organització adverteix que les treballadores no abandonaran l’edifici si no es produeix un acord clar i acusa el Departament d’estar aplicant una estratègia de desgast.

Exigeixen la presència de la consellera Esther Niubó

Arran del bloqueig, USTEC·STEs reclama la intervenció directa de la consellera d’Educació, Esther Niubó, per gestionar la crisi i desbloquejar les negociacions. El sindicat recorda que el Parlament de Catalunya ja va aprovar una resolució amb dues mesures clau:

  • un complement específic de 473 € per al personal laboral,

  • i la reclassificació professional del PAE.

Segons Iolanda Segura, portaveu d’USTEC·STEs, aquestes mesures són “de justícia” per a un col·lectiu de més de 4.000 treballadores, majoritàriament dones, amb sous que voregen els 1.200 euros i que han perdut més del 25% de poder adquisitiu des del 2009. També alerta que un 30% de les treballadores no poden cobrir despeses bàsiques, i que el 40% es planteja deixar la professió en els pròxims cinc anys, fet que agreuja el risc d’externalització en un sistema educatiu que aspira a ser inclusiu.

Crida a la mobilització

Davant la manca de resposta institucional, USTEC·STEs fa una crida a la ciutadania i al conjunt de la comunitat educativa a concentrar-se demà a les 10 h i a les 17 h davant del Departament d’Educació per donar suport a les delegades tancades i exigir una solució immediata al conflicte.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Per saber-ne més
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Clam acadèmic per salvar el Centre dHistòria Contemporània de Catalunya
  2. Nova protesta de la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines (CACGi) davant la seu de la Generalitat
  3. Xirinacs i la força de plantar-se: 1975 i 2017, la mateixa lliçó
  4. Detingudes dues militants dArran Sant Just en una operació policial vinculada a accions de suport a Palestina
  5. IPSCUP reclama un lideratge compromès amb Salt després de la dimissió de lalcalde
  6. La maldat com a bandera
  7. 50è aniversari de la plantada de Xirinacs per lamnistia
  8. Independents per SaltCUP vota en contra dels pressupostos de 2026 per incompliments de govern i manca de projecte
  9. Protestes i crítiques a Girona per lacte de la Fundació Princesa de Girona amb presència dIlla
  10. Entitats ecologistes denuncien una campanya de criminalització contra Collserola
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid