USTEC·STEs denuncia el bloqueig del Departament dEducació i exigeix la intervenció de la consellera Niubó en plena tancada del personal laboral

La protesta es va desencadenar després de la reunió mantinguda dimecres amb el director general de Personal i Centres Públics, Josep M. García Balda, i el director de Serveis, Ignasi Simón. Segons USTEC·STEs, la trobada no va aportar cap proposta salarial en ferm i va acabar sense cap acord, fet que va precipitar la tancada que avui supera ja les trenta hores.
Des d’aleshores, cap responsable del Departament s’hauria posat en contacte amb les delegades, fet que el sindicat qualifica “d’inadmissible” i “simptomàtic de l’abandonament” que pateix el col·lectiu laboral. L’organització adverteix que les treballadores no abandonaran l’edifici si no es produeix un acord clar i acusa el Departament d’estar aplicant una estratègia de desgast.
Exigeixen la presència de la consellera Esther Niubó
Arran del bloqueig, USTEC·STEs reclama la intervenció directa de la consellera d’Educació, Esther Niubó, per gestionar la crisi i desbloquejar les negociacions. El sindicat recorda que el Parlament de Catalunya ja va aprovar una resolució amb dues mesures clau:
-
un complement específic de 473 € per al personal laboral,
-
i la reclassificació professional del PAE.
Segons Iolanda Segura, portaveu d’USTEC·STEs, aquestes mesures són “de justícia” per a un col·lectiu de més de 4.000 treballadores, majoritàriament dones, amb sous que voregen els 1.200 euros i que han perdut més del 25% de poder adquisitiu des del 2009. També alerta que un 30% de les treballadores no poden cobrir despeses bàsiques, i que el 40% es planteja deixar la professió en els pròxims cinc anys, fet que agreuja el risc d’externalització en un sistema educatiu que aspira a ser inclusiu.
Crida a la mobilització
Davant la manca de resposta institucional, USTEC·STEs fa una crida a la ciutadania i al conjunt de la comunitat educativa a concentrar-se demà a les 10 h i a les 17 h davant del Departament d’Educació per donar suport a les delegades tancades i exigir una solució immediata al conflicte.