Primer avís seriós a Illa i a la consellera Niubó

El govern de Salvador Illa —un executiu que fa mesos que parla d'“estabilitat” i “normalitat” mentre aplica les mateixes receptes de sempre— topa avui amb el seu primer pols social seriós. I no és menor que vingui del sector educatiu: un dels principals termòmetres de l’estat real d’un país.
Els docents ho han dit clar: 15 anys de congelació salarial, una pèrdua de poder adquisitiu insostenible, ràtios que ofeguen, burocràcia que substitueix la pedagogia, plantilles insuficients i uns decrets —els d’autonomia i plantilles— que han institucionalitzat la tria a dit i han erosionat la democràcia interna dels centres.
Davant d’això, la resposta del Departament ha estat, durant mesos, la inacció, l’excusa i la mirada posada en un altre lloc. Avui, però, el carrer li recorda una obvietat: sense condicions dignes per als docents, no hi ha educació pública de qualitat, ni país que aguanti.
Aquest “Ja n’hi ha prou!” que s’ha sentit amb força a Sant Jaume no és només un lema: és la constatació que el professorat està arribant al límit. I quan qui sosté l’escola pública —malgrat totes les traves i totes les retallades— diu prou, el Govern faria bé d’escoltar. I d’escoltar de veritat.
Perquè avui no només s’ha qüestionat la consellera Niubó. S’ha qüestionat un model educatiu que cronifica les desigualtats, que deixa les aules sense recursos, que obliga els docents a fer de psicòlegs, treballadors socials i administratius, i que acaba expulsant talent perquè les condicions són pitjors que a la major part de l’Estat.
La mobilització d’avui no és un punt final: és l’inici d’un nou cicle de pressió. I el missatge és inequívoc: o negociació real, o vaga. Ni més, ni menys.
El govern d’Illa té ara l’oportunitat —i l’obligació— de demostrar si escolta el país real o si prefereix continuar fent veure que tot va bé mentre l’educació pública s’esquerda.
El carrer ja ha parlat. Ara li toca al Govern decidir si respon o si vol que aquest conflicte esclati amb més força el segon trimestre.
La mani està arribant a Sant Jaume i milers i milers de treballadores de l'educació pública encara a placa Urquinaona.— USTEC·STEs BARCELONA (@USTEC_Barcelona) November 15, 2025
Som-hi companyes
.-Recuperar el 25% de poder adquisitiu perquè és just
.- Reduir la ràtio per atendre a tothom
.- Temps per educar no per paperassa.#15N pic.twitter.com/Ct2KVXJHG5