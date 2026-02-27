Presenten la versió digital del Direlex, una eina amb més de 18.000 recursos lèxics per revitalitzar el català

Aquest dimecres 25 de febrer, la sala Sagarra de l'Ateneu Barcelonès ha acollit la presentació de la versió digital del Diccionari de Recursos Lexicals (Direlex), obra de Carles Castellanos i Agustí Mayor, una eina que posa a disposició dels usuaris més de 18.000 paraules i recursos de tot l’àmbit del lèxic català.
L’acte ha estat obert pel lingüista i sociolingüista Bernat Joan, que ha presentat els autors, l’editor Josep Orteu i el membre de Softcatalà, Pere Orga. Joan ha destacat la vàlua del recull i la seva utilitat pràctica, subratllant que permet que qualsevol persona que conegui els mots més elementals pugui accedir a una riquesa lèxica extraordinària.
Un instrument per ampliar el cabal lingüístic
Durant la presentació, Castellanos ha exemplificat aquest objectiu mostrant la profunditat del treball. Ha esmentat, per exemple, la quinzena d’accepcions del verb tallar, la diversitat de noms dels vents, els diferents estats de la mar —com mala maror o maregassa—, així com la distinció precisa entre verbs com esqueixar, esquinçar i estripar. També ha remarcat la importància de diferenciar correctament guardar i desar, i ha posat en relleu la riquesa de les frases fetes recollides al diccionari.
El Direlex no és només un repertori de paraules, sinó una eina pensada per facilitar l’accés a camps lèxics complets a partir de mots bàsics, ampliant així la competència lingüística de l’usuari i reforçant la capacitat expressiva en català.
La digitalització, clau per a la difusió
Els ponents han coincidit a destacar que la nova versió digital obre la porta a una difusió molt més àmplia de l’obra, fent-la accessible a tota la comunitat lingüística. En un context en què la revitalització del català és un repte central, disposar d’eines sòlides i accessibles com el Direlex esdevé especialment oportú.
La versió digital del diccionari es pot consultar en línia a través del portal de Softcatalà.