Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Cultura Llengua

Presenten la versió digital del Direlex, una eina amb més de 18.000 recursos lèxics per revitalitzar el català

Presenten la versió digital del Direlex, una eina amb més de 18.000 recursos lèxics per revitalitzar el català

L’obra de Carles Castellanos i Agustí Mayor ja es pot consultar en línia gràcies a la col·laboració amb Softcatalà

27/02/2026 Llengua

Aquest dimecres 25 de febrer, la sala Sagarra de l'Ateneu Barcelonès ha acollit la presentació de la versió digital del Diccionari de Recursos Lexicals (Direlex), obra de Carles Castellanos i Agustí Mayor, una eina que posa a disposició dels usuaris més de 18.000 paraules i recursos de tot l’àmbit del lèxic català.

L’acte ha estat obert pel lingüista i sociolingüista Bernat Joan, que ha presentat els autors, l’editor Josep Orteu i el membre de Softcatalà, Pere Orga. Joan ha destacat la vàlua del recull i la seva utilitat pràctica, subratllant que permet que qualsevol persona que conegui els mots més elementals pugui accedir a una riquesa lèxica extraordinària.

Un instrument per ampliar el cabal lingüístic

Durant la presentació, Castellanos ha exemplificat aquest objectiu mostrant la profunditat del treball. Ha esmentat, per exemple, la quinzena d’accepcions del verb tallar, la diversitat de noms dels vents, els diferents estats de la mar —com mala maror o maregassa—, així com la distinció precisa entre verbs com esqueixar, esquinçar i estripar. També ha remarcat la importància de diferenciar correctament guardar i desar, i ha posat en relleu la riquesa de les frases fetes recollides al diccionari.

El Direlex no és només un repertori de paraules, sinó una eina pensada per facilitar l’accés a camps lèxics complets a partir de mots bàsics, ampliant així la competència lingüística de l’usuari i reforçant la capacitat expressiva en català.

La digitalització, clau per a la difusió

Els ponents han coincidit a destacar que la nova versió digital obre la porta a una difusió molt més àmplia de l’obra, fent-la accessible a tota la comunitat lingüística. En un context en què la revitalització del català és un repte central, disposar d’eines sòlides i accessibles com el Direlex esdevé especialment oportú.

La versió digital del diccionari es pot consultar en línia a través del portal de Softcatalà.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. El CAT Tradicionàrius somple per commemorar el Dia del Combatent Català
  2. "La repressió no serveix per a tothom. Sempre n'hi ha uns quants que encara ens motiva més. I sort que en tenim, que sigui així."
  3. Prats de Molló i la Presta viurà aquest diumenge les Festes de l´Ós
  4. Protesta contra lús de bases militars per a la formació d'Agents Rurals
  5. Paraules per a lActe «Més memòria històrica» del 19 de febrer del 2026
  6. Poble Lliure reclama eleccions immediates i acusa Illa dincapacitat davant la crisi social
  7. Alerten que la privatització de CASA47 posa en risc 17.324 famílies que viuen en pisos de la Sareb
  8. LAssemblea Pagesa de Catalunya es presenta per primera vegada a les eleccions agràries
  9. Aplec de la Muntanyeta de Sant Antoni de Betxí
  10. "Memòria i compromís: encara hi ha combat" al Centre Artesà Tradicionàrius de Barcelona
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid