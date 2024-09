laboral

El Consell de Menorca discrimina els bombers interins en el procés de reclassificació

Les bases específiques del procés de reclassificació dels Bombers de Menorca estableixen que “els aspirants han de ser personal funcionari de carrera”, fet que suposa que els funcionaris interins no puguin participar en cap cas en aquest procediment.

L’STEI Intersindical afirma que la simple naturalesa temporal de la relació laboral no justifica automàticament una exclusió en condicions de millora laboral, ja que en aquest cas el personal interí compleix amb els mateixos requisits i duen a terme les mateixes funcions que els funcionaris de carrera. Es produeix clarament, per tant, una discriminació, avalada per sentències del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem.

Així mateix, la clàusula sobre el principi de no discriminació proclamada per la Directiva Europea 1999/70/CE deixa molt clar que les persones amb contractes de durada determinada no poden ser tractades d’una manera menys favorable que els treballadors fixos.

En aquest sentit, que els interins no puguin participar en el procés provoca una desigualtat inadmissible i totalment contrària a la Constitució espanyola i també a la legislació europea, ja que ens trobam davant un fet en què les persones que fan la mateixa feina són tractades de forma diferenciada i discriminatòria en funció d’un fet aleatori que no ha tingut cap incidència ni rellevància en el desenvolupament de la seva tasca com a bombers.

A més, amb aquesta reclassificació, el Consell de Menorca redueix la retribució dels complements salarials dels bombers .

L’STEI Intersindical ha demanat que s’anul·li la convocatòria i es facin els tràmits pertinents per permetre que el personal interí i els que estan en pràctiques puguin participar en el procediment, un fet que revertirà en la millora de les prestacions que aquest servei essencial dona a l’illa de Menorca; i que no quedin afectades les quanties bàsiques i complementàries i s'abonin les corresponents al grup C1, com indica la normativa d'aplicació.