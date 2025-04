Turisme massiu

Nova manifestació a Menorca en contra de la massificació turística

Més de 500 persones s’han manifestat aquest dissabte pels carrers de Maó per a reclamar l’aturada de la massificació turística que afecta Menorca.

L'entitat ecologista recorda, que des de 2023, la Llei de Reserva de la Biosfera permet limitar l’entrada de vehicles turístics a Menorca i el Consell Insular mira cap a una altra banda. Enreda la voga. Aquest dissabte s’han omplert els carrers de la capital d’un esperit de defensa. Efectivament la reivindicació és clau perquè Menorca segueixi amb el camí de conservació i de millora de la qualitat de vida tant per qui hi viu en ella com també per qui la visita.

Ja fa uns anys que la nostra illa coneix les conseqüències de la saturació i de la congestió dels nostres entorns naturals durant la temporada. Platges que s’han de tancar als vehicles perquè no hi ha prou capacitat, pobles on aparcar és una aventura cada vegada més complicada. No és sols una proclama urgent i important sinó que està a les nostres mans reconduir-la.

Un crit que ha ressonat per la ciutat per demanar que s’apliqui el marc legal que ens empara i fa possible implementar les mesures de contenció. Com ho està fent Formentera i com ho estan tramitant ja Mallorca i Eivissa. El mercat no limitarà mai la pressió, ha de ser la societat menorquina qui ho activi.

La massificació és cada vegada més gran. No serveix mirar cap a un altre costat i no prendre mesures. Això només incrementarà els problemes i degradarà la imatge de Menorca. S’ha de seguir treballant perquè Menorca no perdi la seva via diferenciada.