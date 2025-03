Creixement urbanístic

Protesta contra la regularització de construccions en rústic a Menorca

Mig centenar de persones han exhibit aquest dilluns al matí diverses pancartes de Vergonya dirigides a la corporació del Consell de Menorca per protestar contra l'acord que permetrà amnistiar i regularitzar milers de construccions erigides sense permís al sòl rústic de l'illa.

"Qui estima Menorca no la destrueix", deia un altre dels al·legats dels manifestants, que han comparegut a la sala de plens convocats per l'entitat ecologista GOB per rebutjar "la regressió ambiental i urbanística sense precedents" que, segons els ecologistes, suposarà l'aplicació de la llei.