Bombers

El Consell Insular de Menorca compromet la seguretat i la protecció de la població

La no continuïtat del cap de servei de Bombers de Menorca i la decisió de no renovar contracte a tres bombers interins tensen la situació del col·lectiu

En els darrers dies, s’ha confirmat la no continuïtat de Joan Rosselló com a cap del Servei de Bombers de Menorca. El Sr. Rosselló és un referent en el sector, amb una àmplia formació i experiència que inclou la gestió de catàstrofes internacionals. A aquesta notícia, s'hi suma la decisió de no renovar els contractes a tres bombers interins, dos dels quals varen participar en l’incendi del passat 13 de novembre a Ciutadella.

L’STEI Intersindical considera que aquestes decisions deixen el Servei de Bombers en una situació encara més compromesa, tot i ser un servei essencial que dona resposta amb la màxima professionalitat i celeritat.

El Sr. Rosselló ha impulsat en aquests anys importants millores que han reforçat la seguretat de la població, la protecció civil i el medi ambient. També ha destacat per la seva tasca en l’eficiència de la gestió d’emergències i la protecció dels bombers en actuació. La incorporació dels tres bombers interins es va fer per garantir la cobertura mínima necessària per donar resposta ciutadana i per assegurar les condicions de seguretat dels equips. Aquests professionals han demostrat la seva completa disponibilitat i voluntat de continuar en el servei.

El col·lectiu de bombers, que actualment compta amb 41 bombers conductors, 9 caporals i 2 sergents, ha denunciat durant anys una situació de precarietat laboral i una falta d’estabilitat que afecta directament la prestació del servei. A això s’hi suma una aplicació deficient de mesures de prevenció de riscs laborals, motiu pel qual el gener passat, l’STEI Intersindical ja va presentar una denúncia.

Conflictes sense resoldre amb el CIME

El Consell Insular de Menorca (CIME) no ha respost a les prioritats del col·lectiu de bombers, especialment en matèries com la prevenció de riscs laborals, la cobertura de comandaments superiors qualificats, el respecte a la jornada màxima anual i les condicions laborals bàsiques.

Les dotacions mínimes dels parcs de bombers, imprescindibles per a garantir descansos adequats, tampoc es compleixen. Aquestes irregularitats incrementen el risc tant per a la resposta a les necessitats de la població com per als mateixos bombers.

La situació actual fa que el servei de bombers tingui serioses dificultats per a donar una resposta eficient en emergències ordinàries, i posa en dubte la seva capacitat per afrontar situacions extraordinàries.

Accions legals anunciades

L’STEI ha anunciat que, si el Consell Insular de Menorca no assegura la continuïtat de 3 bombers que garanteixin els mínims per a la intervenció, emprendrà accions legals contra les irregularitats detectades en matèria de prevenció de riscs i per l’incompliment de les obligacions del Consell Insular de Menorca per assegurar la protecció civil de la població.

Aquestes mancances comprometen greument la seguretat de la població menorquina i deixen el servei d’emergències en una situació crítica.