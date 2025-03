El GOB Menorca crida assistir al ple del Consell Insular on es plantejarà la legalització de les construccions il·legals en rústic

El GOB ha convocat a assistir al Ple del pròxim dilluns dia 17, a la seu del Consell Insular de la Plaça Biosfera de Maó. La convocatòria és a les 10:30 h del matí. "Un horari que limitarà l’assistència de molta gent, però és l’horari en què, segons l’Ordre del dia anunciat pel Consell, es plantejarà si Menorca s’ha d’acollir a la legalització de les construccions il·legals en rústic", apunta l'entitat.

A l'illa s'ha treballat molt per a conservar els paisatges rurals. Fa més de 20 anys que es va decidir no autoritzar noves cases en sòl rústic. Un gran encert que ha permès que Menorca encara pugui mostrar molts paratges que són orgull i senya d’identitat. Però això està en perill perquè les institucions públiques estan premiant als infractors.

A través d’una Llei aprovada al Parlament Balear a finals de 2024, es podrien legalitzar una gran quantitat d’edificis alçats il·legalment. A més, es pretén aplicar el silenci positiu, és a dir, que si l’administració on es demana la llicència no contesta, s’estendrà concedida la llicència.

Això és una discriminació en tota regla davant la gent que fa les coses bé. Qualsevol persona que demani una llicència per una obra legal, ha d’esperar a tenir una resposta de l’administració competent. Però si l’obra és il·legal, no haurà d’esperar la resposta. Un premi als infractors, que discrimina als que respecten la Llei. S’ha oblidat l’ètica i l’estètica. Per això es parla de vergonya.

Per a l'entitat, "És important mostrar la disconformitat davant iniciatives institucionals com aquestes. Per això es fa una crida a assistir al Ple. És el moment de defensar el camp de Menorca. Recordeu que el Consell també ha anunciat que vol modificar el Pla Territorial per a permetre el lloguer turístic en sòl rústic".